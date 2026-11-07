'와 150㎞' 택시기사의 대반전, ML 1023억 초대박 터트리다…"만화 같은 이야기"

애틀랜타 브레이브스 로베르트 수아레스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "만화 같은 이야기다."

일본 야후스포츠는 7일 34년 경력 베테랑 에이전트 단 노무라의 회고록에서 베네수엘라 출신 강속구 불펜 투수 로테르트 수아레스(애틀랜타 브레이브스)의 만화 같은 데뷔 스토리를 일부 발췌해 다뤘다. 노무라는 노모 히데오를 시작으로 다르빗슈 유, 마에다 겐타 등을 미국 메이저리그로 이끈 에이전트다.

노무라는 회고록에서 "2024년 내셔널리그 디비전 시리즈에서 샌디에이고 파드리스가 LA 다저스를 2승2패까지 몰아붙였던 치열한 승부는 아직도 기억에 생생하다. 3차전에서 마무리투수로 등판해 다저스의 앞을 가로막았던 투수가 바로 수아레스다. 마운드 위에서 위풍당당하게 버텨 선 그의 모습을 나는 남다른 감회로 지켜봤다. 그가 일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스에서 한신 타이거스, 그리고 샌디에이고로 이적하는 과정을 에이전트로서 함께 달렸기 때문"이라고 했다.

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수아레스는 원래 야구를 해본 적이 없었고, 형 알베르트만 메이저리그에서 투수로 뛰고 있었다. 알베르트가 고향 베네수엘라에서 훈련 파트너가 없어 어쩔 수 없이 동생 수아레스를 상대로 공을 던졌다. 그러다 형은 동생이 엄청난 공을 던지는 능력을 지닌 것을 깨달았다. 바로 스카우트에게 연락해 동생을 멕시코리그로 보냈는데, 택시 기사와 건설 현장 노동자로만 일하던 동생이 시속 150㎞ 강속구를 던졌다는 답이 돌아왔다.

노무라는 "만화 같은 이야기다. 이를 눈여겨본 소프트뱅크가 수아레스를 영입해 장기적인 육성을 시작했다. 2016년 불펜 투수로 데뷔했으나 2017년 불운이 닥쳤다. 수아레스가 베네수엘라 국가대표로 WBC에 출전했다가 팔꿈치를 다쳐 토미존 수술을 받은 것. 그 시즌을 통째로 날리고 1년 반 동안 재활을 견뎌야 했다. 복귀 후 성적은 좋지 않았고, 결국 방출 통보를 받았다. 새 팀을 찾는 과정에서 나와의 인연이 시작됐다"고 밝혔다.

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노무라는 "수술을 받긴 했지만, 여전히 시속 150㎞ 빠른 공을 던지는 투수가 있다"고 어필했고, 한신 타이거스 외국인 스카우트 담당자가 반응을 보였다. 제시 금액은 80만 달러(약 10억원). 인센티브를 포함하면 100만 달러(약 14억원) 정도였다. 수아레스는 뛸 팀이 없어 베네수엘라로 돌아가야 하는 처지였기에 바로 계약 제안을 받아들였다.

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애틀랜타 브레이브스 로베르트 수아레스. Imagn Images연합뉴스

노무라는 "한신에서 수아레스는 2020년과 2021년 2년 연속 세이브왕에 올랐고, 특히 2021년에는 42세이브 평균자책점 1.16이라는 경이로운 성적을 남겼다. 한신은 '1년 더 뛰어 달라'고 요청했지만, 결국 '메이저리그에 도전하고 싶다'는 선수의 뜻을 존중해줬다"고 되돌아봤다.

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수아레스가 메이저리그 도전을 선언하자 8개 구단이 오퍼를 보냈다. 대다수 구단이 제안한 조건은 2년 500만 달러 수준. 노무라는 1년짜리 선수 옵션이 포함된 계약을 노렸다. 좋은 활약을 펼쳐 시장 가치가 오르면 FA를 선언해 훨씬 높은 금액의 계약을 따낼 수 있고, 반대로 부진해도 옵션을 실행해 잔류할 수 있기 때문.

수아레스는 이 조건을 수용한 샌디에이고와 손을 잡았다. 당시 김하성이 샌디에이고 주전 내야수로 뛰고 있어 수아레스는 한국 야구팬들에게 이때 더 얼굴을 알렸다.

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2022년 31살에 메이저리거의 꿈을 이룬 수아레스는 입단 직후 무릎 부상으로 수술을 받았지만, 시즌 막판 활약이 대단했다. 정규시즌 13⅓이닝 연속 무실점을 기록했고, 포스트시즌까지 거침없는 투구를 펼쳐 주가를 올렸다.

노무라는 "당연히 우리는 FA를 선택했다. 그리고 샌디에이고와 5년 4600만 달러(약 627억원) 대형 계약을 새로 했다. 만약 처음부터 2년 계약을 했다면 다음 해에도 500만 달러(약 68억원)를 받고 뛰어야 했을 텐데, 첫 계약 방식이 매우 합리적이었으며 절묘하게 맞아떨어진 대표적 사례"라고 자찬했다.

수아레스는 메이저리그에서 계속 승승장구했다. 2025년 시즌을 마친 뒤에는 샌디에이고와 2년 1600만 달러(약 218억원) 옵션을 포기하고, 애틀랜타와 3년 4500만 달러(약 613억원) FA 계약을 했다.

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샌디에이고와 옵션 제외한 3년 3000만 달러, 애틀랜타와 3년 4500만 달러 계약을 더하면 6년 7500만 달러(약 1023억원)다. 형이 우연히 동생의 운동 능력을 발견하지 못했다면, 수아레스는 택시기사의 삶에 만족하고 있었을지도 모른다. 인생 역전이다.

수아레스는 2024년 36세이브, 2025년 40세이브를 기록하며 메이저리그에서도 정상급 마무리투수로 입지를 다졌다. 애틀랜타 이적 첫해인 올 시즌은 팔꿈치 염증 탓에 33경기 출전에 그쳤지만, 12홀드, 4세이브, 34이닝, 평균자책점 1.06을 기록하며 다음 시즌을 더 기대하게 했다.

애틀랜타 브레이브스 로베르트 수아레스(왼쪽). AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com