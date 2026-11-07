'팀만 생각하는 바보' 사이클링 포기할 때부터 당신은 이미 슈퍼스타...삼성, 좋겠다

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2타점 2루타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 팀을 위해, 개인의 영광을 포기한 선수. 결국 팀을 살리는구나.

올시즌 KBO리그가 만든 장면중, 가장 감동적인 장면을 꼽자면 단연 삼성 라이온즈와 이 선수 아니었을까 싶다.

4월10일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 NC 다이노스전. 삼성의 한 선수가 우중간 3루타성 타구를 쳤다. 충분히 3루로 올 수 있는 타구였는데, 무슨 일인지 이종욱 3루베이스 코치가 2루에 멈추라며 손을 들고 펄쩍펄쩍 뛰었다.

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이 코치 뿐 아니었다. 3루쪽 삼성 더그아웃에 있던 모든 선수가 난리가 났다. 디아즈는 거의 화가 난 사람처럼 이 선수를 향해 소리치며 손짓을 했고, 주장 구자욱도 미친 듯 소리를 질렀다. 강민호는 어이가 없어서인지, 무슨 이유에서인지 실성한(?) 웃음을 짓고 있었다.

선수단의 지탄을 받은 주인공은 박승규. 2019년 입단해 백업으로만 뛰어온 외야수. 지난 시즌 64경기 200타석을 소화하며 타율 2할8푼7리 6홈런을 기록해 박진만 감독의 눈도장을 찍은 선수. 하지만 사구에 손가락 골절상을 당해 상승세가 꺾였다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 박승규가 좌중월 솔로홈런을 치고 구자욱의 환호를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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그리고 치른 복귀전. 울분을 터뜨리듯 맹타를 휘두르고 있었다. 홈런, 3루타, 단타는 모두 쳤고 2루타만 추가하면 사이클링히트였다. KBO리그 역대 33번째 대기록의 주인공이 될 수 있었다.

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동점 상황, 만루 찬스서 나온 싹쓸이 타구였다. 2루에 멈췄어도, 3점을 앞서는 상황이 됐으니 큰 문제가 없었다. 그런데 박승규는 모두의 만류를 무시하 듯 3루로 열심히 뛰었다. 오직 팀을 위해서였다. 2루에 있는 것보다, 3루에 있는 게 추가점을 만들 확률이 높다는 이유 하나였다. 박승규라고 설마 2루에 멈추면 자신이 대기록을 세운다는 걸 몰랐을까.

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대기록은 날아갔지만 구단, 코칭스태프, 동료, 팬들의 전폭적 신뢰를 얻었다. 특히 팬들은 팀 퍼스트 정신을 제대로 보여준 박승규에 열광했다. 올시즌 삼성라이온즈파크를 가보면 구자욱, 원태인, 최형우 등 주축 선수들 사이로 박승규 이름과 등번호가 새겨진 유니폼을 입은 팬들이 정말 많이 보인다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 박승규가 좌중월 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

박 감독도 박승규를 주전급으로 대우했다. 정규시즌 106경기 381타석을 소화했다. 커리어하이 13홈런을 터뜨렸다. 박승규는 KIA 타이거즈와의 플레이오프에서부터 그 믿음에 보답했다. 플레이오프 1차전 김성윤이 긴장한 모습을 보이자 2차전부터 선발로 출격, 5경기 17타수 5안타 5타점으로 맹활약했다. 3차전 결승타의 주인공이었고, 5차전 2안타 3득점으로 승리에 공헌했다.

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한국시리즈에 올라와서는 다시 김성윤에게 밀렸지만, 3차전 대수비로 출격해 쐐기 홈런포를 날리며 다시 박 감독의 마음을 복잡하게 했다. 그리고 4차전 3안타 3타점을 폭발시키며 팀 승리를 이끌었다. 삼성은 1차전 패배 후 파죽의 3연승을 달리며 우승까지 1승만을 남겨뒀다.

이렇게 알에서 깨고 나오는 기회를 잡는 선수들이, 주전이 되고 팀의 간판 스타가 될 수 있다. 화끈한 타격, 안정적인 외야 수비, 빠른 발까지 스타가 될 수 있는 요소들을 고루 갖췄다. 삼성 외야수들이 긴장해야 할 듯 하다. 삼성은 올시즌 정말 중요한 선수를 발굴해낸 한 시즌이 될 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com