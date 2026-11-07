"한국시리즈 우승, 마지막 순간 마운드에 있고 싶어요" 원태인, 꿈의 완봉 가능할까

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 김용 기자] "선발이면 완봉승 하고 싶네요."

삼성 라이온즈 '푸른 피의 에이스' 원태인이 정말 우승의 마지막 순간, 마운드를 지킬 수 있을까.

삼성과 KT 위즈의 한국시리즈가 열리기 전 미디어데이. 삼성을 대표해 원태인과 구자욱이 나섰다. 원태인에게 질문이 날아들었다. 원태인은 김재윤의 이탈로 마무리가 공석인 삼성 팀 사정에, 플레이오프 불펜으로 깜짝 보직 전환을 했다. 어찌됐든 원태인을 뒤로 돌려 KIA 타이거즈를 시리즈 전적 3-2로 꺾고 한국시리즈에 올랐으니 이 선택은 절반의 성공.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

미디어데이에서 "가을에 마무리로 뛰고 있는데 우승 확정 순간 마운드를 지키고 싶은가"라는 질문에 "한국시리즈 우승을 확정하는 경기에 선발 투수로 나가면 완봉으로 마무리 장식하고 싶다. 감독님이 불펜으로 써주신다면 마지막 상황에 세이브를 올리고 싶은, 우승하는 마지막 순간에 마운드 서고 싶다는 욕심은 너무나도 크다"고 솔직하게 말했다. 박진만 감독은 누가 한국시리즈 MVP가 됐으면 좋겠느냐는 질문에 "원태인이 중간 투수로 좋은 활약을 하고 있다. 시리즈 마지막에 포효를 할 수 있는 위치에 있기 때문에 원태인이 받을 것 같다"고 얘기하기도 했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대로 승리했다. 후라도와 원태인이 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

실제 원태인은 삼성이 연장 12회 끝에 신승을 거둔 2차전 가장 중요한 승부처에서 1실점 했지만 호투하며 팀의 천금 승리를 안겼다. 삼성은 이 2차전 승리로 1차전 패배를 설욕하고, 또 KT와도 충분히 붙어볼만 하다는 자신감을 얻더니 3, 4차전을 연이어 잡았다. 이제 남은 3경기 중 1승만 거두면 우승이다.

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그런데 5차전 선발이 원태인이다. 최원태가 극도의 부진을 보이며 선발 보강이 필요했고, 불펜으로 활약하던 원태인이 선발로 돌아와 5차전에 들어가는 승부수를 박 감독이 던졌다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회말 위기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

그런데 운명같이 이날 삼성이 이기면 우승이다. 그 경기 선발이 원태인이다. 물론 현대 야구에서 완봉승은 쉽지 않다. 중간으로 많이 던지고, 3일밖에 쉬지 못한 채 선발로 등판한다. 5~6이닝만 잘 막아줘도 '땡큐'다.

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완봉승 꿈은 정말 쉽지 않지만 승리투수만 돼도 대성공이다. 삼성은 감격의 우승에, 그 우승을 홈팬들 앞에서 만끽할 수 있는 기회다. 우승 순간 마지막 투수는 아닐 수 있어도, 원태인 야구 인생 최고의 순간을 장식할 수 있다는 의미다. 물론 세상 모든일 0% 확률은 없으니, 완봉승 가능성도 없지는 않다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com