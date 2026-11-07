"2루수 답안지도 어느정도 나와"…韓사령탑, 2차례 모의고사로 승리 구상 마쳤다 '우승 정조준' [SC인터뷰]

김도영. 사진제공=KBO

김주원. 사진제공=KBO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "정규시즌이 끝나고 실전을 치르지 않았던 선수들의 경기 감각이 가장 큰 걱정거리였는데, 생각했던 것보다 투수나 타자 모두 경기 적응을 아주 잘해줘서 참 다행이다."

상무 피닉스(8대4)와 울산 웨일즈를 연이어 완파하며 국내 평가전 일정을 성공적으로 마친 최원호(53) 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀 감독의 얼굴에는 한결 여유로운 미소가 번졌다.

대표팀은 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산과의 연습경기에서 투타의 압도적인 우위를 과시하며 11대1 완승을 거뒀다. 전날 상무와의 경기에 이어 이틀 연속 투수진의 릴레이 호투와 타선의 집중력을 앞세워 결전지 도쿄로 향하는 발걸음을 가볍게 했다.

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경기 후 취재진과 만난 최 감독은 실전 감각 조율에 대한 총평과 함께, 이번 대회의 최대 화두인 '2루수 포지션 플래툰 구상'과 '외야 중견수 수비 서열'에 대한 복안을 전했다.

이번 대표팀 내야의 최대 고민거리는 '2루수'였다. 정준재(SSG 랜더스)와 박준순(두산 베어스)이 부상으로 빠지면서 2루수 자원이 부족하게 됐다. 결국 최 감독은 소속팀에서 주로 3루수로 뛰었던 안재석(두산)과 김휘집(NC 다이노스)을 2루수로 출전시키기 위해 연습경기에서 연이틀 집중 테스트를 진행했다.

APBC대표팀 최원호 감독. 대전=권인하 기자

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그 결과 ""공격력 측면만 놓고 보면 우투수를 상대로는 안재석이 확실한 강점을 보이고, 좌투수를 상대로는 김휘집이 강점을 갖고 있다"라며 "두 선수 모두 소속팀에서 2루를 본 지가 꽤 됐기 때문에 연습경기 단 한 경기씩만 치러보고 수비력을 단정해 평가하기는 조금 애매하다"라고 조심스러워 했다. 때문에 최 감독은 "도쿄 현지에 가서 상대 투수 유형에 맞춰 두 선수를 번갈아 스타팅으로 내보내며 수비 움직임을 더 면밀히 체크할 계획"이라고 설명했다.

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외야 중앙을 지킬 '중견수' 자리의 교통정리도 윤곽을 드러냈다. 6일 상무전에서 김민석(두산)을, 7일 울산전에서는 박재현(KIA 타이거즈) 중견수로 번갈아 기용하며 수비력을 비교 점검했고 일단은 박재현이 선택을 받았다. 최 감독은 "이대형 외야·주루 코치와도 깊이 있게 상의를 해봤다"며 "전체적인 타구 판단과 수비 범위, 포구 능력, 그리고 송구 능력까지 종합적으로 봤을 때 박재현이 괜찮다는 의견을 받았고 나 역시 그렇게 판단했다"라고 밝혔다.

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덧붙여 "박재현은 학창 시절부터 외야를 전문적으로 봐왔던 선수이고, 김민석은 내야를 보다가 프로 입단 후 외야로 전향한 케이스"라며 "단기전에서는 수비 경험이 오래 축적된 전문 외야수가 훨씬 더 높은 안정감을 준다. 타구 판단 범위도 더 넓다. 김지찬(삼성 라이온즈)이 상황상 출전하기 어려울 경우, 중견수 자리에는 박재현을 선발로 기용하고 타격감이 뛰어난 김민석을 대타 자원이나 코너 외야로 활용할 생각"이라고 못 박았다.

타자들의 전반적인 타격감에 대해서도 만족감을 표했다. "도쿄에 가면 150㎞ 중후반대 빠른 공을 상대해야겠지만, 정규시즌이 끝나고 꽤 긴 시간 동안 경기를 뛰지 못했던 것을 감안하면 우리 타자들의 적응 속도가 기대 이상으로 아주 빠르다"라고 자신감을 보였다.

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한편 실전 두 경기를 통해 어느 정도 계산을 세운 최원호호는 8일 같은 장소에서 오전 10시부터 12시까지 가벼운 훈련을 마치고 휴식을 취하다 9일 김포국제공항으로 이동해 오후 4시 20분 대한항공 KE2103편을 통해 일본으로 출국한다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com