"韓레벨 아냐, 더 큰무대 가라!"…이승엽 역대급 찬사에 김도영이 밝힌 속마음 [SC인터뷰]

이승엽(왼쪽)과 김도영.. 스포츠조선DB

◇ APBC대표팀 김도영(KIA 타이거즈)이 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기를 마치고 인터뷰하고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "일본에 있는 코칭스태프들도 김도영을 모르는 사람이 없고 다들 관심 있게 지켜본다. 이미 최고의 선수이고, 한국 레벨이 아니라고 생각한다. 더 큰 무대로 나가길 기대하겠다."

한일 통산 626홈런(KBO 467홈런·NPB 159홈런)을 쏘아 올리며 한국 야구 역대 최고의 거포로 군림했던 '국민타자' 이승엽 전 감독. 올 시즌 일본프로야구(NPB) 최고 명문 요미우리 자이언츠의 타격코치로 활약했던 전설의 입에서 나온 평가는 그야말로 파격적이었다.

지난 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 시구 직후 이 전 감독은 김도영에 대해 "한국 레벨이 아니다"라고 극찬해 그에 대한 관심을 더욱 뜨겁게 만들었다.

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그리고 7일, 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀에 소집돼 구슬땀을 흘리고 있는 '슈퍼스타' 김도영(23·KIA 타이거즈)이 대선배의 엄청난 찬사에 몸둘 바를 몰라했다.

이 전 감독이 건넨 찬사의 무게감은 남다르다. 이 전 감독은 KBO리그에서만 5차례 홈런왕을 차지했고, 단일 시즌 56홈런의 아시아 신기록을 작성했던 한국 야구 타격의 상징이다. 그런 그가 요미우리 코칭스태프의 현지 반응까지 전하며 "한국을 넘어 전 세계를 대표하는 선수가 될 수 있다"며 해외 진출까지 적극 지지한 것이다.

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물론 그 자격은 이미 성적으로 완벽히 증명됐다.

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APBC대표팀 김도영이 6일 상무전에서 3회말 솔로포를 치고 타구를 바라보고 있다. 사진제공=KBO

2024년 38홈런-40도루로 리그를 평정하며 정규시즌 MVP를 거머쥐었던 김도영은, 2026시즌 개인 최다인 45홈런을 쏘아 올리며 생애 첫 홈런왕 타이틀까지 차지했다. 비록 플레이오프에서 삼성 라이온즈에 2승3패로 무릎을 꿇으며 가을야구를 마감했지만, 가을 무대에서도 연일 결정적인 홈런포를 가동하며 전국구 스타의 위용을 뽐냈다.

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7일 연습경기 일정을 모두 마친 뒤 만난 김도영의 얼굴에는 땀방울과 함께 옅은 미소가 번졌다. 전날 이 전 감독이 남긴 "한국 레벨이 아니다", "요미우리 코치들도 다 알더라", "더 큰 무대로 나가라"는 인터뷰 내용에 대해 들었다는 김도영은 진중하고 겸손한 어조로 입을 열었다.

"정말 대단하신 선배님께서 그런 얘기해 주셔서 너무 영광스럽다"는 김도영은 "아직 내가 느끼기에 많이 부족하다고 생각하고 있다. 너무 좋게 봐주셔서 일단 감사드리고 더 열심히 해서 더 좋은 평가받을 수 있도록 하겠다"고 답했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 팬들에게 인사를 건네는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

◇삼성 라이온즈 이승엽이 2003년 10월 2일 롯데 자이언츠와의 경기 2회초 좌중월 56호 아시아신기록 홈런을 날린 후 축하 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다. 스포츠조선DB

물론 이승엽의 타격 스타일과 김도영의 그것은 다르다. 그는 "스타일에 대해서는 아직 잘 모르겠는데 항상 뭔가 내가 기록을 세우면 그 기록 앞에 항상 이승엽 선배님이 계셨었다. 너무 대단하신 선배님인 것을 잘 알고 있고 그래서 그것을 보고 더더욱 동기부여 받아서 잘하려고 노력하려고 하는 것 같다"고 말했다.

이승엽이 한 시즌 최다 홈런 기록은 2003년 56개다. 무려 128경기 시절 만든 기록이다. 김도영 역시 "56개라는 기록은 정말 너무 많은 개수다. 사실 그걸 뛰어넘어 보고 싶다라는 생각도 가질 수 없을 만큼 너무 많은 홈런이다"라며 "나도 올해 정말 많이 쳤다고 생각했는데 45개니까 정말 신기한 것 같다"고 미소지었다.

이 전 감독의 찬사는 단순한 립서비스가 아닌, 한국 야구의 미래를 짊어질 후배를 향한 애정 어린 당부이자 확신이었다. 올해 45홈런 폭격으로 KBO리그를 완전히 집어삼킨 23세의 젊은 천재. 이제 김도영의 방망이는 대선배의 찬사를 품고 오는 12일 일본 도쿄돔에서 개막하는 APBC로 향한다. 그리고 그곳에서도 그의 방망이 끝에는 수많은 관심이 집중돼 있을 것처럼 보인다.

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◇ APBC대표팀 김도영(KIA 타이거즈)이 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기에서 10번 지명타자로 나서 타석에 섰다. 사진제공=KBO

◇삼성 라이온즈 이승엽이 2003년 10월 2일 롯데 자이언츠와의 경기 2회초 56호 홈런을 날린 후 아시아신기록 홈런 전광판을 뒤로한 채 다이아몬드를 돌고 있다. 스포츠조선DB

고재완 기자 star77@sportschosun.com