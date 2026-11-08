"지고 나서 아팠다, 공부 많이 했다" 박진만의 '독해진 가을야구' "안 하고 후회하느니 하고 책임지겠다"[KS]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈 4차전까지 잡으며 3승1패로 우승 확률 94.4% 혹은 100%를 확보한 삼성 라이온즈.

그 바탕에는 한층 독해지고 날카로워진 박진만 감독의 '가을 리더십'이 자리하고 있다. 4차전을 앞두고 취재진과 만난 박진만 감독은 지난 포스트시즌의 아쉬움을 양분 삼아 한층 과감해진 벤치 운용과 작전 야구에 대한 소신을 솔직하게 털어놓았다.

이번 가을야구에서 가장 눈에 띄는 대목은 삼성 벤치의 한 박자 빠른 투수 교체와 과감한 마운드 운용이다. 2024년 포스트시즌 때보다 빠르고 결단력 있는 모습을 보여주는 배경에 대해 묻자 박진만 감독은 지난날을 회상했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 기쁨을 나누는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

박 감독은 "저도 공부를 정말 많이 했다"며 "지난 가을야구에서 지고 난 뒤 개인적으로 아픔이 컸고, 그만큼 포스트시즌 무대를 깊게 복기하며 연구했다"고 털어놓았다.

이어 "포스트시즌이라는 단기전은 주저하지 않고 과감해야 할 때는 확실하게 과감해야 한다. 모든 책임은 감독인 내가 지는 것이기 때문에, 망설이다 가만히 기회를 날리고 후회하느니 차라리 과감하게 결단을 내리고 후회하는 게 낫다"고 강조했다.

투수 교체 뿐 아니라 타석에서의 작전 야구 역시 적극적으로 변했다.

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앞선 3차전에서 강민호 등 번트 작전이 실패로 돌아가며 아쉬움을 남기기도 했지만, 박 감독은 눈 하나 깜짝하지 않았다. 작전 결과에 대한 질문에 박 감독은 "강민호도, 성윤이(김성윤 등)도 작전에 실패하긴 했다"며 허허 웃어 보이면서도 작전 야구를 고수하는 이유를 확실하게 밝혔다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 미안해하는 디아즈를 맞이하는 원태인과 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

"포스트시즌 같은 큰 무대에서는 경기 초반 1회부터라도 선취점을 올리느냐 못 올리느냐에 따라 경기 전체의 분위기가 완전히 달라진다. 팀이 승기를 잡고 분위기를 가져올 수 있는 타이밍이 만들어진다면 필요할 때 언제든 주저 없이 작전을 쓸 생각"이라며 공격적인 벤치 지시를 예고했다.

박진만 감독의 확실해진 결단력과 "책임은 내가 진다"는 두터운 리더십은 선수단 전체에 거침없는 자신감을 불어넣고 있다. 마운드에서는 한 템포 빠른 투수교체로 승부수를 던지고, 타석에서는 초반부터 득점권을 짜내는 적극적인 작전으로 상대를 압박한다.

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지난 실패를 약으로 삼아 확 달라진 박진만 감독. 독해진 가을 야구를 앞세워 12년 만에 우승 트로피를 정조준하고 있다. 한경기 한경기 이기다보니 어느덧 성큼 현실로 다가왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com