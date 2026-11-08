'ERA 1.58' 특급 불펜을 포기한다고?…두산 파격 결단! 어떻게 해서 나왔나 [미야자키 현장]

일본 미야자키 마무리캠프에서 훈련하는 타카다. 사진제공=두산 베어스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "고민을 많이 했는데…."

두산 베어스는 시즌을 마치고 아시아쿼터 선수 타카다 다쿠토와 총액 22만 달러(약3억원)에 재계약을 했다.

발 빠르게 내년 시즌 전력 구상에 들어갔다. 두산은 올 시즌 타무라 이치로를 아시아쿼터 선수로 영입했다. 그러나 17경기에서 1승1패 2홀드 평균자책점 7.31로 부진했고, 결국 교체를 결정했다.

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타무라에 이어 아시아쿼터로 두산 유니폼을 입은 타카다의 출발은 썩 좋지 않았다. 3경기 선발로 나와 12⅓이닝을 던져 평균자책점 8.76으로 부진했다. 이후 불펜으로 전환하면서 안정적인 활약을 펼쳤고, 39경기 3승1패 8홀드 평균자책점 3.21로 시즌을 마쳤다. 특히 후반기 불펜투수 이닝 1위(40이닝), 평균자책점 2위(1.58, 30이닝 이상 기준)로 압도적인 활약을 펼쳤다.

불펜 투수로 좋은 모습을 보여줬지만, 내년 시즌에는 선발로 나갈 예정이다.

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일본 미야자키에서 마무리캠프를 이끌고 있는 김원형 두산 감독은 타카다 이야기에 "내년 시즌 구상을 하면서 마지막까지 타카다에 대한 고민을 많이 했다"고 운을 뗐다.

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두산은 후반기 팀 구원투수 평균자책점 1위(3.44)를 달렸다. 타카다를 비롯해 김정우(3.04) 김택연(2.16) 이영하(1.74) 이용찬(2.84) 등의 좋은 활약이 이어졌다.

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필승조로 나설 수 있는 선수가 많은 만큼 타카다를 선발로 돌려야 한다는 생각과 좋았던 만큼 판을 깰 필요가 없다는 생각이 맞설 수밖에 없었다.

일본 미야자키 마무리캠프에서 훈련하는 타카다. 사진제공=두산 베어스

김 감독은 "이 필승조가 어떤 구단에도 떨어지지 않는 최강의 조합이라고 생각을했다. 5선발이었던 (최)승용이가 올해 좋지 않았던 만큼, 타카다를 선발로 돌려야 한다는 의견도 있었다. 그런데 지금 조합을 유지하고 싶다는 것이 시즌 끝날 무렵의 결론이었다"고 이야기했다.

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그러나 결론은 한 번 더 바뀌었다. 김 감독은 "미야자키로 오면서 곰곰이 생각해보니 야구는 어쨌든 선발이 5~6이닝을 책임져 줘야 한다. 그래서 다시 생각이 바뀌어서 선발로 준비를 할 생각"이라고 말했다.

시즌 중 선발에서 불펜으로 돌아갈 수는 있어도 불펜에서 선발로 돌아가기는 힘들다. 김 감독은 "선발을 하다가 힘이 떨어지거나 하면 불펜으로 갈 수 있다. 불펜만 하다가 선발로 가기는 버거운 부분이 있어서 그렇게 생각했다"고 덧붙였다.

곽빈 최민석이 확실한 에이스로 자리를 잡으면서 외국인투수 두 명과 더불어 확실하게 선발 4자리를 채웠다. 타카다가 5선발로 정착을 한다면 선발진 또한 리그 최고가 된다.

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다만, 올 시즌 5선발로 나와 26경기(선발 25경기) 3승14패 평균자책점 6.47을 기록하며 힘든 시기를 보낸 최승용도 일단 선발로 준비한다.

한편, 타카다는 외국인선수로는 이례적으로 마무리캠프에서 훈련을 하고 있다. 내년 준비를 위한 타카다 본인과 김 감독의 생각이 맞아떨어졌다. 또한 재계약 당시 마무리캠프를 함께 한다는 이야기를 나누기도 했다. 김 감독은 "같이 훈련을 하면서 한국 야구의 마무리 훈련은 이렇다는 걸 느낄 수 있을 것 같다"고 이야기했다.

미야자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com