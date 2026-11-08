'ERA 54.00' 이적 후 환골탈태했지만… 끝내 이루지 못한 '빅게임 피처'의 꿈, 마지막 등판될까[KS]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 무사 1루. 강판 당하는 KT 선발 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]정규시즌 대체 외국인 투수로 합류해 놀라운 '환골탈태'의 모습으로 KT 위즈 정규시즌 우승을 이끈 좌완 로건 앨런.

2026년 가을 무대는 잔인하게 흘러가고 있다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 4차전. 시리즈를 2승 2패 원점으로 돌리기 위해 이강철 감독이 앞세운 로건은 1이닝 6실점이라는 참담한 성적표를 남긴 채 48구 만에 강판당했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 로건이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

로건은 2025시즌 NC 다이노스에서 아쉬운 성적을 남기고 방출되는 시련을 겪었다. 하지만 2026시즌 중 케일럽 보쉴리의 대체 선수로 KT 유니폼을 입으며 다시 코리안드림 기회를 잡았다.

LA 다저스 산하 트리플A 시절 교정받았던 투구 폼과 팔각도를 바탕으로 패스트볼 구속을 끌어올린 로건은 정규시즌 17경기 7승 5패 평균자책점 3.59를 기록, 정식 계약까지 따내며 깜짝 부활극을 썼다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 6실점 후 이닝을 끝낸 로건이 탄식하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

정규 시즌 우승 후에는 좌타자가 즐비한 삼성 저격카드로 가을야구 전천후 활약에 대한 기대가 컸다. 하지만 회심의 불펜 전환에 실패한 데 이어 선발 등판에서도 무너지며 끝내 큰 경기 중압감을 이겨내지 못했다.

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로건의 가을 잔혹사는 한국시리즈 1차전부터 시작됐다.

1차전 7회 구원 투수로 등판했으나 ⅓이닝 2안타 2실점으로 흔들리며 구원 체질이 아님을 입증했다. 결국 다시 4차전 선발로 재배치 됐지만 1이닝 6실점 참사로 빅게임에 힘을 쓰지 못하는 투수로 낙인 찍히고 말았다. 2회초 선두타자 구자욱에게 안타를 맞은 로건은 아웃카운트 단 3개만 잡은채 한국시리즈 평균자책점 54.00이란 참담한 성적을 남겼다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 무사 1루. 강판 당하는 KT 선발 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

정규시즌에는 정교한 제구와 살아난 구위로 KT의 가을야구 진출을 이끈 공신이었지만, 가장 중요했던 한국시리즈서 심리적 부담감을 극복하지 못했다.

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정규시즌 업그레이드된 모습으로 KT 팬들의 큰 사랑을 받았던 로건 앨런.

하지만 '빅게임 피처'는 되지 못한 채 자칫 가을야구를 여기서 멈출 위기에 빠졌다. 오프 시즌 거취도 불투명해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com