"김혜성 공격력 아쉽다" 2루수 자리 두고 골머리 앓는 LAD…에드먼·프리랜드도 '불만족'→평균 연령 낮추기 시작

김혜성. 사진=LA 다저스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 다음 시즌을 앞두고 가장 걱정되는 포지션은 2루수일 것이다. 한국 선수인 김혜성이 맡을 수 있는 포지션이기에 다음 시즌 그의 팀 내 입지 변화에 주목할 필요가 있다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 7일(한국시각) '다저스는 2027시즌이 시작되기 전에 2루수 문제를 해결해야 한다'고 보도했다.

메이저리그 최고의 팀으로 지난 시즌 스리핏이 유력했던 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 예상보다 일찍 포스트시즌을 마감했다. 다저스는 이제 중요한 갈림길에 서 있다. 다저스가 당장 무너질 위기에 처한 것은 아니지만, 로스터 변화는 불가피하다. 더이상은 베테랑 선수들에게 의존하는 구단의 전략이 한계에 도달한 것으로 보인다. 팀을 더 젊게 만드는 것이 최우선 목표다. 특히 보강이 필요한 포지션은 2루수다. 2026시즌 2루 포지션에서 나온 공격 생산성이 매우 저조했기 때문이다. 베테랑 역할을 맡았던 미겔 로하스는 은퇴했다. 로하스는 때때로 결정적인 활약을 펼쳤고 믿음직한 선수였지만, 나이가 많았다. 다저스 2루수들의 지난 시즌 OPS는 0.676에 불과했다. 이는 모든 수비 포지션 가운데 가장 낮은 수치였다.

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다저스에는 해당 포지션을 맡을 수 있는 선수가 여럿 있지만, 토미 에드먼을 포함하더라도 선택지가 충분하다고 보기는 어렵다. 에드먼은 꾸준한 경기력을 유지하는 데 어려움을 겪었으며 장기적인 해결책으로 보이지 않는다고 매체는 평가했다. 에드먼이 준수한 선수라는 점은 입증했지만, 다저스는 키케 에르난데스의 사례처럼 그를 유틸리티 플레이어로 활용하는 편이 더 나을 수 있다는 것이다.

에드먼을 제외하면 알렉스 프리랜드와 김혜성이 2루를 맡을 수 있는 자원이다. 이들은 비교적 어린 선수들이기 때문에 로스터 평균 연령을 낮추는 데 기여할 수 있다. 그러나 아직까지 구단에 신뢰를 주지는 못하고 있다.

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매체는 '어느 누구도 확실한 해결책이라고 보기는 어렵다'며 '프리랜드는 앞으로 다저스의 핵심 선수로 자리 잡을 수 있는 젊은 선수지만, 아직 검증되지 않았다'고 전했다. 프리랜드도 2루수 자리보다는 유틸리티 역할로 기용하는 편이 더 나을 것이란 전망이 나온다.

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7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

김혜성에 대해서는 타격 생산성을 지적했다.

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매체는 '김혜성의 경우 운동능력과 수비에서의 다재다능함을 제공하지만, 공격력에는 의문이 남는다'며 '2026시즌 김혜성은 43경기에 출전해 116타수 타율 0.259, OPS 0.651을 기록했다'고 설명했다. 이어 '그의 메이저리그 출전 기회는 이번에도 제한적이었다'고 덧붙였다.

이처럼 다저스에는 2루수를 소화할 수 있는 선수가 부족하지는 않다. 하지만 그중 누가 주전으로 꾸준한 공격 생산성을 제공할 수 있을지는 아직 지켜봐야 한다. 내년 시즌 개막까지 다저스가 2루수 문제를 해결할 수 있을지 관심이 쏠린다. 김혜성의 출전 기회가 늘어날 수 있을지도 주요 관전 요소다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com