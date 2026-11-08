"여친과 첫 데이트 한국식 고깃집" 화제 모은 '사이영상' 스킨스! 日 선수들 리스펙…가장 이상적인 투수로 야마모토 꼽아

사진=올리비아 던 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]2025시즌 사이영상 수상자 폴 스킨스가 LA 다저스의 선발 투수 야마모토 요시노부를 가장 이상적인 투수로 꼽았다.

'다저스 네이션'은 7일(한국시각) '야마모토는 스킨스가 존경하는 투수 명단에서 최상위권에 자리했다'며 '메이저리그 진출 이후 보여준 성적을 고려하면 놀라운 일도 아니다'고 보도했다. 야마모토는 2026시즌 185이닝을 소화하며 2.53의 평균자책점을 기록했고, 삼진 185개를 잡아내며 최고의 한 해를 보냈다. 그는 2024년 메이저리그에 진출한 이후 꾸준히 리그 상위권 투수 중 한 명으로 활약했다. 3시즌 동안 448⅔이닝을 던지며 2.61의 평균자책점을 기록했고, 삼진 488개를 잡아냈다. 스킨스는 특히 야마모토가 얼마나 효과적으로 구종을 섞어 던지는지에 주목했다. 구체적으로는 패스트볼을 활용해 커브와 스플리터를 효과적으로 구사하는 방식에 대해 언급했으며, 야마모토의 강도 높은 훈련 일정도 높이 평가한다고 밝혔다.

AFP연합뉴스

이와 함께 스킨스는 다저스의 슈퍼스타 오타니의 자기 관리까지 답습하고 있다. 그는 일본 도쿄를 방문해 자신에게 맞춘 침대와 베개를 제작했다고 전했다.

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스킨스는 "미국에 있는 사람이라면 누구나 오타니 쇼헤이가 수면과 회복을 얼마나 중요하게 생각하는지 알고 있다"며 "저도 그와 똑같은 최고 수준의 환경에서 잠을 잘 수 있다는 사실이 매우 든든하다"고 말했다.

오타니는 야구에 대한 헌신과 섬세한 준비 과정 덕분에 메이저리그 선수들에게 명확한 본보기가 되고 있다. 그의 성적은 이러한 준비 방식이 얼마나 효과적인지를 보여준다. 오타니는 현역 선수 가운데 MVP 수상 횟수(4회)가 가장 많으며, 다저스에 합류한 이후 메이저리그 최고의 선수로 활약해 왔다. 최근 3시즌 동안 오타니는 139홈런과 313타점을 기록하며 OPS 0.985를 기록했다.

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야마모토, 오타니뿐 아니라 스킨스 역시 메이저리그를 대표하는 투수 중 하나다. 그는 2024년에 메이저리그 데뷔전을 치렀으며, 피츠버그 파이리츠 소속으로 신인왕을 수상했다. 2025년에는 메이저리그 전체 1위인 1.97의 평균자책점을 기록하며 사이영상을 받았다. 다만 2026시즌은 스스로에게 다소 아쉬운 시즌이었다. 자신의 커리어에서 가장 높은 3.82의 평균자책점을 기록했다. 그러나 174이닝 동안 삼진 200개를 잡아내면서 여전히 위력적인 구위를 보여줬다.

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매체는 '스킨스는 뛰어난 투수이며 앞으로의 미래도 밝다'며 '리그 최고의 투수들을 본보기로 삼는 것은 그가 다시 최고의 기량을 되찾는 데 분명 도움이 될 것'이라고 강조했다.

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한편, 스킨스는 최근 유튜브 영상을 통해 여자 친구 올리비아 던과의 첫 데이트 장소가 한국식 고깃집이었다는 이야기를 전하면서 국내 팬들의 관심을 끌었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com