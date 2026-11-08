"어떤 불이익도…" 시즌 끝났는데 각서 쓴 3명의 선수들, 대체 무슨 이유로?

선발 첫승을 거둔 이로운에게 음료수를 붓고있는 김민. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 이숭용 감독은 마무리캠프를 앞두고 3명의 선수들에게 각서를 받았다.

투수 김민, 전영준, 이로운까지 3명의 선수들이 제대로 양식을 갖춘 각서 용지를 받아들고 내용을 확인한 후 각자 서명을 했다. 전영준은 "이렇게 제대로 만들어진 각서 처음봤다"며 놀라워했다.

다 큰 성인들에게 각서를 받아내다니 처음엔 다소 놀랐지만, 내용은 단순했다. 비시즌 동안 몸 관리를 제대로 못했을 경우, 그 이후 어떤 불이익도 감수하겠다는 내용이었다. 이숭용 감독이 화가 나서 쓰게 한 각서가 아니라, 올해 비시즌을 어떻게 보낼지 마음가짐을 심어주기 위한 '예비용' 각서다.

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이 선수들이 각서를 쓴 이유는 몸 관리에 대해 계속해서 주의를 받고 있는 요주의 선수들이기 때문이다. 셋 다 계속 체중에 대해 신경을 쓰고 있고, 비시즌에는 다이어트를 하면서 자신에게 가장 맞는 체중과 체지방량을 찾는데 주력하고 있다. 다만 올해 스프링캠프를 앞두고 몸 관리가 제대로 안돼있는 몇몇 선수들을 봤고, 이후 이 선수들이 몸부터 다시 만드느라 많은 애를 썼다. 때문에 올해는 캠프 시작부터 이런 불상사를 차단하기 위해, 현 시점에서 가장 몸 관리를 잘하고 돌아와야 할 선수들에게 각서를 쓰게끔 했다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기.1회 마운드에 오른 SSG 이로운. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

셋 중 현재 이숭용 감독, 경헌호 총괄투수코치의 감시(?) 하에서 운동 중인 선수는 전영준 한명 뿐이다. 이로운은 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀에 차출됐고, 김민은 올해 등판도 많았고 최근 몇년간 누적된 피로가 많을 것이라는 판단에 인천 홈구장에 주 5일 출근 도장을 찍고있다. 다만 김민 역시 '운동을 빼지 않고 성실히 나오겠다'는 약속을 열심히 지키고 있다.

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경헌호 코치는 "감독님께서 민이를 마무리캠프에 데리고오고 싶으신 마음도 있었는데, 사실 누적된 게 많은 상황이라 내년 시즌 걱정이 됐다. 감독님을 설득하기 위해 그런 것(각서)이 있어야 할 것 같았다. 그래서 트레이닝 파트와 논의를 했고, 1월 캠프 전까지 몸을 어떻게 만들지, 어떤 스케줄로 어떤 운동을 할지 철저하게 계획을 짠 이후에 그걸로 각서를 썼다. 본인들도 받아들이고 각서를 썼다"면서 비하인드를 공개했다.

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전영준. 사진=SSG 랜더스

또 성격이 좋은 선수들이라 잦은 구박도 받아들이며 웃는다. 경 코치는 "셋 중에 구박은 영준이가 가장 많이 받는다. 영준이는 위치가 아직 그정도까지 안왔기 때문이다. 여기서도 얼굴 볼 때마다 잔소리 중인데, 저같으면 제 얼굴만 봐도 짜증이 날 것 같은데 워낙 성격이 좋아서 또 막 웃으면서 한다. 그냥 본인이 조금만 자리 잡았으면 하는 게 제 마음이다. 직구는 KBO리그에서 상위 수준이고, 변화구 하나만 괜찮으면 정말 좋은 불펜이 될 수 있다"고 칭찬했다. 이숭용 감독의 내년 시즌 구상에서도 김민의 앞에서 전영준이 필승조로 자리를 확실히 잡아주는 그림이 잡혀있다.

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전영준은 현재 일본 가고시마 마무리캠프에서 체중 관리와 더불어 변화구 연습 등 자신에게 가장 필요한 부분들에 초점을 맞춘 캠프 스케줄을 소화 중이다. 전영준은 "각서라는 것을 실제로 처음 봤다"며 씁쓸하게 웃으면서도 "근데 그만큼 감독님께서도 결의를 다지고 계시고, 저희에게도 기대를 하신다는 느낌이라 선수로서 감사하게 생각하고 있다"고 의젓하게 답했다.

큰 기대를 하기 때문에 당근보다는 채찍이 주어지는 상황. 이로운은 다음 시즌 본격적인 선발 투수로 풀타임에 도전하고 있고, 김민과 전영준은 필승조로 불펜 기둥이 돼야 하는 선수들이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com