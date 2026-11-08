'이럴수가' 노시환 FA 등급 누락 굴욕→"한국 남을 것" 충격적 전망까지

11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 김민경 기자] "굳이 예측하자면, 우리는 그가 한국에 남을 가능성이 더 크다고 본다."

한화 이글스 우타 거포 노시환이 포스팅시스템으로 미국 메이저리그 도전을 선언한 가운데 미국 현지의 반응이 싸늘하다. 포스팅 무응찰로 끝날 확률이 높다고 전망하고 있다.

MLB.com은 7일(이하 한국시각) 올겨울 메이저리그 FA 시장에 나온 선수 전체의 등급을 5단계로 나눠 발표했다. 일본프로야구(NPB)에서 포스팅을 신청한 '일본의 김도영' 사토 데루아키도 이름을 올린 가운데 노시환은 누락됐다. 이번 FA 시장에서 철저히 관심을 받지 못하고 있는 내야수 김하성도 5등급으로 분류돼 이름은 올렸다.

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메이저리그 통계 사이트 '팬그래프스'는 7일 아시아에서 메이저리그에 도전하는 선수들을 분석하며 노시환을 꽤 비중 있게 언급하긴 했다. 노시환은 올 시즌에 앞서 한화와 11년 총액 307억원 초대형 계약을 한 선수기 때문.

그러나 긍정적인 전망은 전혀 찾아볼 수 없었다.

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팬그래프스는 '노시환은 흥미로운 상황에 놓여 있다. 다음 시즌부터 효력이 발생하는 2300만 달러 규모의 11년 계약을 최근 한화와 체결했기 때문. 그의 계약에는 이번 오프 시즌에 포스팅을 신청할 수 있으며, 만약 메이저리그 구단과 계약하면 나중에 KBO로 복귀할 때 한화로 돌아온다는 조항이 포함되어 있다'고 먼저 소개했다.

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팬그래프스는 이어 '메이저리그 구단들은 노시환의 이적을 위해 어떤 조건의 계약이 필요한지 잘 파악하고 있다. 기간은 짧더라도 평균 연봉이 충분히 높아 기존 계약이 무효화될 경우 한화와 독점 조항으로 이해 그가 향후 포기해야 할 금액을 상쇄해 줄 수 있는 조건이어야 한다. 만약 노시환과 한화의 11년 계약에 명시된 것과 동일한 수준의 평균 연봉으로 새 계약을 맺기로 암묵적 합의가 이미 되어 있다면, 그는 메이저리그 계약서에 도장을 찍을 가능성이 더 커진다. 하지만 뛰어난 파워에도 불구하고 노시환이 빅리그에서 비중 있는 역할을 맡을 만큼 충분한 타격을 보여주지는 못할 것으로 보고 있으며 굳이 예측하자면 우리는 그가 한국에 남을 가능성이 더 크다고 본다'고 덧붙였다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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미국 언론은 노시환에게 한화보다 좋은 대우를 해줄 메이저리그 구단이 없을 것으로 내다봤다. 백업 선수 수준의 계약 이상은 따내기 어려울 것으로 바라보고 있다.

각종 미국 주요 스포츠매체의 FA 상위 50인 명단에 노시환은 한번도 이름을 올리지 못했다. 이정후가 샌프란시스코 자이언츠와 6년 1억1300만 달러(약 1541억원) 초대형 계약에 성공했을 당시 항상 FA 랭킹 최상위권에 이름을 올렸던 것과 차이가 크다.

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미국 매체 '스포츠일러스트레이티드'는 ''노시환의 한국 계약은 연간 110만 달러(약 14억원)를 약간 넘는 수준이다. 메이저리그 생활이 끝나면 계약을 마저 채우기 위해 한국으로 돌아갈 수 있다. 그러나 미국행을 결정짓기 위해 메이저리그 로스터 자리를 포함한 정식 메이저리그 계약을 필요로 한다는 뜻이기도 하다. 일각에서는 이번 비시즌에 노시환을 데려오려면 2~3년에 800만 달러(약 109억원) 규모가 들 것으로 추정한다'고 했다.

3년 800만 달러 수준이면 현재 마이너리그 트리플A를 전전하고 있는 김혜성(LA 다저스, 3년 1250만 달러 보장) 송성문(샌디에이고 파드리스, 4년 1500만 달러)의 몸값에도 미치지 못한다. 노시환의 냉정한 판단이 필요한 때다.

노시환은 KBO 통산 957경기, 타율 2할6푼7리(3421타수 913안타), 153홈런, 586타점을 기록했다.

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6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com