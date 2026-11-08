'벌써' KIA 슈퍼스타 최소 1400억 꽃길 예고…美 "곧 대형 계약 가능, 파워 ML도 통한다"

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 김민경 기자] "김도영의 파워가 빅리그에서도 통할 것이다."

벌써 KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영을 향한 미국의 관심이 뜨겁다. 최소 1억 달러 이상(약 1400억원) 대형 계약도 가능한 분위기다. 한국인 메이저리거 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 기록한 역대 아시아 야수 최고액 6년 1억1300만 달러(약 1541억원)도 뛰어넘을 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

미국 메이저리그 통계 사이트 '팬그래프스'는 7일(이하 한국시각) 아시아에서 메이저리에 도전할 선수들을 조명하며 김도영을 언급했다. 김도영은 '곧 대형 계약을 맺을 선수'로 분류됐다.

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팬그래프스는 '김도영은 이제 겨우 23살에 불과하다. 김도영은 부상으로 고전했던 2024년을 뒤로하고 복귀해 올해 타율 3할8리, 출루율 0.413, 장타율 0.647, 45홈런을 기록했다. 그는 최상급 파워와 스피드를 지녔지만, 그 장점들이 빛을 발할 만큼 충분한 콘택트를 만들어내지 못할 수도 있다. 그의 파워는 빅리그에서도 통할 것'이라고 바라봤다.

팬그래프스는 '김도영은 내년에 프로 6번째 시즌을 보내고, 25살이 되는 2028년 시즌 이후 아마추어 보너스 풀 제한을 받지 않고 포스팅 시스템을 신청할 수 있는 자격을 얻는다'고 기대감을 보였다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 선두타자 2루타를 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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미국 언론의 김도영을 향한 뜨거운 관심은 2024년부터 본격적으로 시작됐다. 그해 김도영은 141경기, 타율 3할4푼7리(544타수 189안타), 38홈런, 109타점, 40도루를 기록, 생애 첫 MVP를 차지했다.

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올해 김도영은 완벽히 부활했다. 지난해 3차례나 햄스트링을 다친 악몽을 말끔히 지웠다. 45홈런으로 홈런왕을 차지하고, 118타점 120득점을 기록해 구단 역대 최초로 40홈런-100타점-100득점 역사도 썼다.

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MLB.com은 최근 김도영에게 적합한 구단으로 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, LA 다저스, 보스턴 레드삭스, LA 에인절스 등 5개 구단을 꼽았다. 양키스는 올 시즌 고위 스카우트 관계자까지 광주를 찾아 김도영을 살폈다.

MLB.com은 '우리 평가원은 김도영이 메이저리그에서 20~25홈런 정도 기대할 수 있는 타자로 자리 잡는다고 봤다. 분명 파워가 있고 공격력은 갖추고 있다. 빠른 공을 공략할 줄 알고, 변화구에도 적응할 만큼 충분한 기량을 갖췄다. 2년 뒤 미국에 진출하더라도 크게 고전하지는 않을 선수로 평가했다. 3루수로 수비가 최고 수준은 아닐지 몰라도 타고난 운동 능력 덕분에 보완을 거쳐 핫코너에 남을 가능성은 충분하다. 만약 잘 풀리지 않는다면 외야수로 자리를 옮겨야 할 수도 있을 것'이라고 바라봤다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com