'황성빈 박해민 정수빈' 한화 Ver. 찾는다…"후보 있더라고요?"

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "1번부터 9번까지 색깔이 똑같으면 안 되니…."

류지현 한화 이글스 감독은 지난달 31일부터 일본 미야자키에서 2027 육성맞춤형 1차 캠프를 진행하고 있다.

올 시즌을 마치고 한화 감독으로 부임한 류 감독은 이번 캠프부터 2027년이 시작됐다는 뜻을 강조했다. '마무리캠프'라는 말 대신 육성맞춤형 캠프라는 이름을 붙인 이유이기도 하다.

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가장 큰 과제 중 하나는 외야수 교통 정리. 매년 고민으로 남았던 중견수 포지션은 물론 코너 외야수 또한 관심 대상이다. 올 시즌에는 외국인선수 요나단 페라자와 문현빈이 우익수와 좌익수로 나섰다. 페라자와의 재계약은 불투명하고, 문현빈은 아시아프로야구챔피언십(APBC)을 마친 뒤 캠프에 합류해 2루수 훈련을 받을 예정이다.

총 10명의 외야수가 캠프 명단에 이름을 올렸다. 이 중 최인호는 요코하마 베이스타즈에 파견돼 14일에 합류할 예정이고, 문현빈은 대표팀 일정을 마치고 16일에 온다.

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류 감독은 "계속 봐야 한다. 너무 섣부른 판단을 내리는 것도 좋은 선택은 아니다"라며 신중하게 경쟁 구도를 지켜보겠다는 뜻을 밝혔다.

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19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 6회말 LG 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

단순히 타격이 좋은 선수를 찾는 건 아니다. 류 감독은 "빠르고 상대를 괴롭힐 수 있는, 황성빈(롯데) 박해민(LG) 정수빈(두산)과 같이 커트도 하고, 공을 맞히는 능력도 좋은 선수가 부족하다고 봤다. 라인업 구성을 하면 1번부터 9번까지 색깔이 똑같으면 안 된다"라며 "경기가 잘 풀릴 때에는 다득점을 하면서 쉽게 가져 오기도 하지만, 경기가 잘 안 풀릴 때는 한 점을 낼 수 있는 조합이 있어야 한다. 그런 게 부족한 건 맞다. 조금 더 단단해지고 짜임새가 생길 수 있으니 그런 선수를 찾고 있다"고 이야기했다.

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희망은 봤다. 류 감독은 "그런 후보가 외야에 조금 있더라"고 했다.

17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 오재원이 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

'2년 차'를 준비하고 있는 오재원 역시 후보 중 하나. 류 감독은 "오재원은 올해 부상도 있었고, 기회를 받았다가 못 차지한 부분도 있었다. KIA의 박재현과 같이 보통 2년 차 돼서 딱 튀어나오는 선수가 있다"라며 "욕심이 있는 선수다. 일단 태도가 좋다. 19~20살 정도지만, 태도도 진지하고 뭔가 목표를 따라가려고 하는 게 눈빛에서 보인다. 훈련을 그냥 생각없이 하는 것이 아닌 생각하면서 하는 게 보인다"고 성장을 바랐다.

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류 감독은 "이 선수들이 어떻게 기량이 향상될지는 모르지만, 엔트리에 들어온다면 우리 팀의 좋은 중심타자들이 있으니 또 다른 팀 컬러를 만들 수 있을 것 같다"고 기대했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com