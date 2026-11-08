쿠동원 내게 힘을 줘! 5.3% 뒤집기에 도전하는 에이스의 어깨 "바로 이 순간을 위해 준비해왔다" [대구포커스]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 선발 대니엘이 유격수 장준원 호수비에 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회초 투구를 무실점으로 마친 KT 대니엘이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 1차전 승리 후 3연패. 마지막 벼랑끝에 몰린 KT 위즈를 위해 에이스가 다시한번 나선다.

KT는 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 5차전을 치른다.

전날 4차전에서도 5대10으로 패했다. 8-0으로 내달리던 1차전 초반을 제외하면 이번 시리즈 KT가 분위기를 주도한 상황이 없다. 2차전 내내 삼성이 한발 앞서가고 KT가 뒤따르다 마지막 한끗이 부족했고, 3~4차전은 KT의 완패였다.

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이제 단 1경기만 패하면 그대로 시리즈가 끝나는 벼랑끝, 5차전에는 데이비스 대니엘이 나선다.

8월 맷 사우어의 대체선수로 합류한 대니엘은 정규시즌 10경기 5승2패 평균자책점 2.13의 호성적을 기록하며 KT의 정규시즌 1위를 이끌었다. 일찌감치 1차전 선발로 눈도장을 받았고, 1차전에서도 6이닝 무사사구 7K의 호투를 보여줬다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회초 투구를 무실점으로 마친 KT 대니엘이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

앞서 이강철 KT 감독은 "쿠에바스는 2021년 1위결정전(타이브레이크)을 통해 에이스로 완성됐다. 대니엘이 그런 역할을 해주길 바란다"고 했다. 일단 1차전에서 기선을 제압하는 완벽투는 에이스라 말하기에 부족함이 없었다.

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대니엘도 이제 '빅게임 피처'의 존재감을 보여줘야한다. 쿠에바스는 KT의 첫 가을야구 승리투수(2020년 플레이오프 3차전 두산 베어스전)였고, 사령탑의 말대로 2021년 1위 결정전에서 '2일 휴식 후 7이닝 무실점 8K'라는 낭만의 끝을 보여주며 에이스로 우뚝 섰다. '쿠동원'이란 찬사가 뒤따르는 이유다.

역대 43번의 한국시리즈에서 3승1패 상황이 나온 건 19번, 그중 1승3패로 몰렸던 팀이 뒤집기 우승을 차지한 사례는 단 1번 뿐이다. 확률로 따지면 5.3%(18/19)다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회초 대니엘이 김지찬의 땅볼 타구를 호수비로 처리한 김상수를 향해 박수를 보내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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공교롭게도 그 주인공이 삼성이다. 2013년 한국시리즈에서 두산 상대로 이뤄낸 것. 이제 KT가 13년만의 기적을 그 주인공을 상대로 재현해야한다.

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7일 대구에서 만난 대니엘은 "우리 선수들이 조금 경직된 부분이 있었다. 최대한 벼랑끝이라는 긴장을 풀고 편안하게 경기하는게 중요하다"고 강조했다.

이어 "난 미국 유타의 고지대(LA 에인절스 트리플A 솔트레이크시티 비즈)에서도 던져봤다. 추위도, 타자 친화형 구장에도 자신있다"면서 "대구는 땅볼 유도를 잘하는 투수들이 좋은 결과를 낸다. (삼성)후라도나 우리 소형준을 봐도 그렇다"고 설명했다.

"몸상태는 좋다. 바로 이런 순간을 위해 우리는 준비해온 것 아니겠나. 한국시리즈는 4승을 해야 끝나는 승부다. 우리가 가진 모든 것을 쏟아붓겠다."

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com