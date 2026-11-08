'김도영 4타석 4삼진, 큰일났다고?'…도쿄돔에서 폭발할 '진짜 화력'에 집중하라 [SC포커스]

◇ APBC대표팀 김도영(KIA 타이거즈)이 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기를 마치고 인터뷰하고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 수비에 나선 김도영의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 지난 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대한민국 대표팀과 울산 웨일즈의 연습경기를 지켜보면서 기자는 한 가지 팩트를 대수롭지 않게 여겨 기사에서 간단히 처리했다. 그저 한 줄, '전날 상무전에서 3번 지명타자로 나서 홈런 2방을 쏘아 올리며 무력시위를 펼쳤던 김도영(KIA 타이거즈)은 이날 10번 지명타자로 선발 라인업에 이름을 올렸지만 4타석 연속 삼진으로 돌아섰다'라고만 썼다.

오히려 "한국 레벨이 아니라고 생각한다"는 이승엽의 극찬에 대한 김도영의 답변 듣기에만 열을 올렸다. 김도영도 인터뷰를 하면서 그리 기분이 안좋은 표정이 아니었다. 4타석 4삼진을 당했으면서도 말이다. 그만큼 이날 김도영 본인에게도 4삼진은 그리 특별한 일이 아니었다는 의미다.

경기전 최원호 감독은 "김도영은 6회부터 수비에도 투입될 것"이라고 밝혔다. 안재석(두산 베어스)과 김휘집(NC 다이노스)이 2루를 맡아야하고 연장에 돌입하면 다소 생소한 승부치기 상황이 되기 때문에 3루수를 맡을 문정빈(LG 트윈스)과 함께 김도영 역시 연습이 필요했다.

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2회 첫 타석 울산 선발 조제영, 4회 세번째 투수 설재욱을 상대로 헛스윙 삼진, 6회 여섯번째 투수 조준혁에게 루킹 삼진, 그리고 마지막 8회 여덟번째 투수 소노 유토에게도 서서 스트라이크 3개를 흘려보냈다.

대신 수비는 6회부터 9회까지 깔끔하게 소화했다.

◇ APBC대표팀 김도영(KIA 타이거즈)이 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기에서 타석에 나섰다. 사진제공=KBO

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 5회말 1사 2루 김도영이 파울타구를 날리고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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김도영에게 이번 APBC는 누구보다 절실하다. 2023년 APBC때 성인 대표팀으로 처음 선발됐지만 기억이 좋지 않다. 찬스를 살리지 못했고 부상까지 당했다.

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올해 아이치-나고야 아시안게임에서는 금메달을 목에 걸었다. 차출 전에는 경기 도중 번트 파울 타구에 얼굴을 맞아 비골 골절을 당하는 부상을 당하며 간신히 경기 출장이 가능하다는 의사의 소견을 받아 정상 합류할 수 있었다. 대만전 1안타 1득점, 슈퍼라운드 일본전 4타수 무안타, 그리고 결승 일본전 8회 1-1 상황에서 결승타를 쳐내며 제 역할을 해냈다. 하지만 본인은 "만족스럽지 못하다"는 표현을 계속했다. 팀의 중심타자로서 화력을 제대로 보여주지 못했다는 것이다.

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그래서 이번 APBC는 김도영에게 소속팀 뿐만 아니라 국가대표로서도 제대로 보여줄 기회다. 그것을 위해선 단순히 연습경기에서 홈런을 펑펑 쳐내는 것이 중요한 것은 아니다. 추운 날씨에 자신의 몸 컨디션을 조절하며 대회 기간까지 최상의 컨디션을 만들어 놓는 것. 그것이 현재 김도영에게 가장 필요한 부분이다. 그래서 6일 상무전 홈런 2방이나 7일 울산전 4삼진이나 큰 의미를 둘 필요는 없다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 수비에 나선 김도영의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

고재완 기자 star77@sportschosun.com