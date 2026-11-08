오타니 완벽 대체 '괴물 신인' 다음 시즌도 주전 확보 불가능 전망…직장 폐쇄 영향→수비 훈련 기회 부족

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[스포츠조선 강우진 기자]지난 시즌 막판 오타니 쇼헤이를 대신해 기회를 받으면서 맹활약한 호수에 데파울라(21)는 다음 시즌에도 주전 자리를 차지하기는 어려울 것으로 전망된다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 8일(한국시각) '떠오르는 신인 데 파울라는 이번 오프시즌에 필요한 수비 훈련을 충분히 받지 못할 가능성이 있다'며 다음 시즌 주전 자리를 꿰차기는 어려울 것이라고 전망했다.

AP연합뉴스

지난 9월 다저스가 데 파울라에게 기회를 준 것은 지명타자 자리에서 오타니가 빠지면서 발생한 공백을 메우기 위해서였다. 오타니는 여러 부상을 겪으면서 시즌 전반기에 비해 타석에서 훨씬 저조한 성적을 내고 있었다. 더블A에서 맹타를 휘두르던 데 파울라는 침체에 빠져 있던 타선에 공격력을 더했을 뿐만 아니라, 포스트시즌을 향한 팀의 분위기를 끌어올리는 계기가 되기도 했다.

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데 파울라는 더블A에서 타율 0.303, 출루율 0.401, 장타율 0.547, 27홈런, 104타점을 기록한 뒤 빅리그 데뷔전을 치렀다. 메이저리그에서도 데 파울라의 뜨거운 타격감은 이어졌다. 11경기에 출전해 타율 0.323(31타수 10안타), OPS 1.087을 기록했다.

다만 포스트시즌에는 데 파울라의 출전 기회가 제한적이었다. 그 이유는 데 파울라의 부족한 수비 능력 때문이었다. 더블A보다 높은 수준의 무대에서 외야 수비를 경험한 적이 거의 없는 데 파울라였기에, 다저스는 이번 오프시즌 그와 함께 훈련하며 수비력을 향상시키기를 바랐을 것이다. 하지만 이번 겨울에는 그것이 불가능할 전망이다. 새로운 노사 협약(CBA) 체결을 앞두고 직장폐쇄가 예상되기 때문이다. 새로운 노사 협약을 둘러싼 협상이 진행되는 동안 구단과 선수 사이의 어떠한 접촉도 허용되지 않는다. 따라서 데 파울라는 기량 향상을 위해 구단과 함께 훈련할 수 없게 된다.

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빅리그에 걸맞은 공격력을 보여준 것은 사실이지만, 그의 수비에는 여전히 보완이 필요하다. 데 파울라가 얼마나 발전하고자 하는 의지가 강하든, 직장폐쇄는 상당한 걸림돌이 될 것이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com