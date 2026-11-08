"저도 ML 가겠습니다" 깜짝 선언, 158km로 김도영 잡더니 한국 대신 미국간다

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 김도영이 마지막 아웃카운트를 당하며 아쉬움의 발걸음을 옮기고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

쩡쥔웨. 사진=푸방 가디언스

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[스포츠조선 나유리 기자]한국전에서 압도적 피칭을 펼치며 마지막 반격을 막았던 쩡쥔웨가 깜짝 메이저리그 도전을 선언했다.

미국 'AP통신'은 8일(이하 한국시각) 대만프로야구(CPBL) 푸방 가디언즈 소속 투수 쩡쥔웨가 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 이적에 도전한다고 보도했다. 대만과 미국의 협정에 따라, 쩡쥔웨는 8일부터 12월 22일까지 협상 테이블을 차릴 수 있다.

푸방의 수호신인 쩡쥔웨가 깜짝 메이저리그 도전을 선언한 것이다. 개인 최고 구속 158km을 마크한 강속구 투수인 쩡쥔웨는 마무리 투수로 대활약을 펼쳤다. 꾸준히 150km 이상을 던질 수 있는 파이어볼러이기 때문에 대만 국가대표로도 활약했고, 해외 구단의 관심도 계속해서 받아왔다. 단 하나, 강속구 투수에게 피할 수 없는 과제인 제구에 대한 약점은 따라다니는 투수였다.

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국가대표로 한국전에서도 등판했었다. 올해 3월에 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에 대만 국가대표로 출전했던 쩡쥔웨는 1라운드 한국전에 연장 10회말에 등판했었다. 당시 대만이 연장 10회초에 1점을 내며 5-4로 앞서있었고, 무사 2루 위기 상황에 구원 등판한 쩡쥔웨는 김혜성과 김도영으로 이어지는 핵심 타자들을 범타로 처리하면서 한국의 반격을 막아냈고, 대만의 승리를 지켰다. 이 경기의 승리 투수가 장이, 세이브 투수가 쩡쥔웨였다.

과거에도 일본 구단의 관심을 받기도 했으나 이적이 불발됐었고, 올 시즌 CPBL에서 48경기에 등판해 5승3패 7홀드 25세이브 평균자책점 1.57의 압도적 성적을 기록하며 다시 한번 최고의 마무리 투수로 활약한 쩡쥔웨는 메이저리그 도전을 선택했다.

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지난 10월말 푸방 구단이 쩡쥔웨의 해외 진출을 허용할 예정이며, 최대한 많은 협조를 하겠다는 입장을 공식 발표했었다. 당시에는 왕옌청(한화)처럼 KBO리그 진출 가능성도 언급됐으나, 그의 행선지는 미국이었다.

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현재 시카고 컵스 등 일부 구단들이 쩡쥔웨 영입에 관심을 보이고 있다는 사실이 현지 언론 보도를 통해 나오고 있다. CPBL 출신 강속구 마무리 투수의 메이저리그 입성이 현실화 될 가능성이 높아졌다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com