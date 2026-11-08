강민호 돌아왔다! 삼성, 우승 라인업 떴다, '오늘 끝낸다'[KS5 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 박진만 감독과 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]12년 만의 한국시리즈 우승까지 단 1승만을 남겨둔 삼성 라이온즈가 안방 라이온즈파크에서 대업을 완성할 최정예 '우승 라인업'을 전격 발표했다.

전날 4차전에서 체력 안배 차 가을야구 들어 처음으로 선발 제외됐던 포수 강민호가 다시 마스크를 쓰고 원태인과 호흡을 맞춘다.

삼성 라이온즈는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전을 앞두고 베스트 라인업을 공개했다.

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반가운 소식은 베테랑 안방마님 강민호의 선발 복귀다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 1,2루 디아즈가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

전날 박진만 감독은 연전 일정 속에서 체력 한계에 부딪힌 강민호의 상태를 고려해 이번 가을야구 들어 처음으로 선발에서 제외하고도 승리하며 3승1패를 만들었다.

비록 교체출전 했지만 짧은 충전을 마친 강민호는 5차전 9번 타자 겸 포수로 마스크를 쓰고 마운드의 중심을 잡는다.

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삼성은 김지찬 (중견수) 박승규 (우익수) 구자욱 (지명타자) 디아즈 (1루수) 최형우 (좌익수) 김영웅 (3루수) 이재현 (유격수) 류지혁 (2루수) 강민호 (포수)로 선발 라인업을 짰다.

삼성 박진만 감독은 "박승규 구자욱 컨디션이 좋다. 전날 안타가 있었던 디아즈를 4번에 전진배치했다"고 설명했다.

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3승 1패로 압도적인 고지를 점한 삼성은 5차전 선발로 에이스 원태인을 출격시켜 시리즈를 끝내겠다는 각오다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com