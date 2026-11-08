"페덱도 불펜대기" 수원은 없다, 삼성 끝장승부, 오늘 끝낸다 "원태인 무제한, 이재희도 대기"[KS5 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 4회말 1사 3루 류현인을 1루 땅볼로 처리한 후 공을 건네받는 페덱. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 포스트시즌 5차전을 앞두고 물러설 곳 없는 '총력전'을 선언했다.

선발 투수 원태인의 투구 수 제한을 없애는 것은 물론, 선발투수 페덱까지 불펜 대기시키는 배수의 진을 쳤다.

박 감독은 경기 전 취재진과 만나 "페덱은 출전선수 명단에 들어있다. 이기는 상황에 나갈 것"이라며 강력한 필승 의지를 내비쳤다.

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이날 삼성의 마운드 운용 키워드는 '무제한'과 '파격'이다. 박 감독은 선발 투수 원태인에 대해 "투구 수 제한은 없다. 포스트시즌에서는 선발과 불펜을 정해놓고 야구하지 않는다"라며 사력을 다할 것임을 시사했다.

이어 출전 선수 명단에 포함된 외국인 투수 릭 페덱의 활용 방안에 대해서도 입을 열었다. 박 감독은 "페덱도 출전 선수 명단에 들어갔다. 이기고 있는 상황에서 나갈 것이며, 언제 투입될지는 경기를 보면 알게 될 것"이라고 설명했다. 전날 2⅔이닝 동안 33구만 던진 이재희 역시 불펜에서 대기한다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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타선에서는 르윈 디아즈가 4번 타자 중책을 맡는다. 박 감독은 라인업 변화의 이유로 감각을 꼽았다.

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박 감독은 "4차전에서 디아즈는 안타를 쳤고, 최형우는 치지 못했다. 현재 박승규와 구자욱의 페이스가 좋기 때문에, 안타를 기록하며 타격감을 올린 디아즈가 4번에 들어가는 것이 낫다고 판단했다"고 설명했다.

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팀 분위기를 이끄는 '신스틸러' 박승규에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 특히 4차전에서 나온 번트 상황에 대해 비하인드 스토리도 전했다.

박진만 감독은 "내가 작전을 낸 게 아니라 본인이 직접 댄 것이다. 두 번 다 본인이 판단해서 대더라. 번트에 자신감이 붙은 것 같은데, 재밌는 건 사인 내면 실패하고 안 내면 성공한다(웃음). 진심으로 이 무대를 미친 듯이 즐기고 있다"고 칭찬했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2사 1,2루 박승규가 2타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

박 감독은 "그동안 삼성에 이런 에너지와 리액션을 가진 선수가 부족해 감독으로서 늘 아쉬웠다. 나를 닮아서 다들 리액션도 적었는데, 승규가 팀 분위기를 완전히 바꿨다. 구자욱도 승규를 보고 일부러 더 파이팅을 내는 것 같다"며 선수단의 밝은 에너지를 긍정적으로 평가했다. 선수들에게도 "특별한 말은 안 했다. 하던 대로 가을야구를 즐겼으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

정규시즌 때와 달리 적극적이고 과감한 마운드 운용을 보여주고 있다는 평가에 대해서도 소신을 밝혔다.

박진만 감독은 "정규시즌은 장기 레이스이기 때문에 투수 관리가 필수적이다. 정규시즌에 잘 관리하는 이유 자체가 바로 이 포스트시즌을 위한 것이다. 단기전에서는 투구 수나 멀티 이닝에 제한을 두지 않고 붙어야 한다. 직접 해보니 확실히 느껴진다. 그래야 흐름과 길을 바꿀 수 있는 분위기가 만들어진다"고 설명했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com