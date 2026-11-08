"사인내면 실패, 안 내면 성공" '첫 우승' 눈앞, 여유 찾은 박진만 감독의 쿨한 인정[KS5]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 포스트시즌 5차전을 앞두고 박승규의 번트 비하인드 스토리를 전했다.

박 감독은 지난 4차전에서 나온 박승규의 번트 상황에 대해 "내가 작전을 낸 게 아니라 본인이 직접 한 것"이라며 입을 열었다. 박 감독은 "원래 번트를 잘 못하는데, 스스로 번트에 자신감을 가져서 대는 것 같다""라며 웃었다.

그러면서 "이상하게 내가 번트 사인을 내면 실패하고, 사인을 안 내면 성공하더라. (이번 시리즈에서) 번트 성공한 것과 실패한 것을 보시면 제가 작전을 낸 것과 안 낸 걸 아실 수 있을 것"이라며 웃었다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 무사 1,2루 강민호의 희생번트 타구가 허공으로 떠오르고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

자신의 실패한 작전 결과를 쿨하게 인정한 박 감독의 농담에 현장 취재진 사이에서도 웃음이 터져 나왔다.

벤치의 지시보다 선수의 자율적인 판단과 자신감을 우선시하며 가을야구의 중압감 속에서도 실패를 여유롭게 인정하며 넘기는 수장의 통 큰 면모가 돋보인 순간이었다.

이어 박 감독은 박승규가 팀 전체에 불어넣고 있는 긍정적인 에너지에 극찬을 아끼지 않았다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

박 감독은 "진심으로 미친 듯이 이 무대를 즐기고 있는 것 같다. 사실 그동안 삼성에 이렇게 그라운드에서 에너지를 뿜어내는 선수가 부족해 감독으로서 늘 아쉬움이 있었다. 다들 약간 위축돼 있고, 날 닮아서 그런지 리액션도 별로 없었다"라며 "그런데 승규가 들어오면서 분위기를 완전히 바꿔놓았다. 구자욱도 승규를 보며 일부러 파이팅을 더 외치는 것 같다"라고 만족스러워했다.

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단기전의 치열한 승부 속에서 선수들을 믿고 분위기를 북돋우는 박진만 감독의 여유와 박승규의 에너지가 합쳐지며 삼성의 12년 만의 우승 도전이 현실이 되고 있다. 이제 딱 1승 남았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com