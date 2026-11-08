KT전에 약하지 않았냐고? → 장찬희 역투는 반란이 아닌 제압이었다 "그땐 컨디션 안 좋았을 뿐" [KS5 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 장찬희 창찬하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 장찬희와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "그때는 제가 제일 컨디션이 안 좋을 때라서요."

삼성 라이온즈 고졸신인 장찬희(19)가 한국시리즈 역투를 펼치며 파란을 일으켰다. KT 위즈 외국인투수 로건과 맞대결에서 완승을 거뒀다. 장찬희는 정규리그 KT전 기록이 좋지 않았는데 예상을 뒤엎고 호투했다.

장찬희가 반란을 일으킨 것 같지만 내막을 들여다보면 오히려 장찬희가 우위였던 것이다.

Advertisement

장찬희는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 KT와 한국시리즈 5차전을 앞두고 전날 경기를 돌아봤다. 장찬희는 4차전 선발투수로 깜짝 출격해 4이닝을 1실점으로 틀어막았다. 삼성은 10대5로 승리했다. KT 선발 로건은 1이닝 6실점 충격 붕괴했다. 삼성은 시리즈 3승 1패로 앞서며 우승을 향한 9부능선을 넘었다.

장찬희는 정규시즌 KT전 2경기 5이닝 4실점 평균자책점 7.20을 기록했다. 표본이 적긴 해도 데이터만 보면 나쁜 편이다. 장찬희는 한국시리즈 1차전에도 2이닝 2실점을 기록했다.

Advertisement

그래도 박진만 삼성 감독이 장찬희를 믿은 이유가 있었다. 박 감독은 "1차전도 씩씩하게 던졌다. 불펜에 있던 선수 중 컨디션이 가장 좋다. 언제든 씩씩하게 던지는 투수를 높이 평가한다"고 기대했다.

Advertisement

실제로 장찬희는 4차전 1회초에 1점 홈런을 맞았을 뿐 침착함을 유지했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 2사 1, 2루. 허경민을 외야플라이로 처리하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 선발 투구하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

Advertisement

장찬희는 정규시즌 KT에 약하지 않았느냐는 질문에 "라팍에서 선발 한 번 던졌을 때에는 잘했다. 두 번째 등판 때 아웃카운트 못 잡고 3점을 줬다. 그래서 기록이 안 좋다. 그런데 그때는 시즌 후반에 제가 컨디션이 제일 안 좋을 때였다. 그래서 제 마음속으로 합리화를 하면서 마인드 컨트롤 하고 자신 있게 던졌다"고 설명했다.

장찬희는 6월 26일 대구 KT전 5이닝 1실점 호투했다. 10월 11일 대구 KT전에 0이닝 3실점 부진했다. 다시 대구에서 선발이었으니 같은 조건이라면 충분히 호투를 기대할 법했다.

Advertisement

로건은 6월 27일 대구 삼성전 6이닝 2실점, 8월 27일 대구 삼성전 5⅔이닝 4실점을 기록했다.

장찬희는 "정규시즌 끝나고 가을야구 대비하면서 최대한 회복에 집중했다. 최일언 코치님께서 밸런스 잡는 데 도움을 주셨다. 승리투수 됐으면 당연히 좋았겠지만 개인 기록 따질 때가 아니다. 한국시리즈에서 팀이 1승을 하는 데에 보탬이 됐다는 것에 의미가 더 깊다"며 뿌듯한 마음을 내비쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com