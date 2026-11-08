수비 대참사! 타율도 1할. 안현민이 사라졌다! → 선발 제외 [KS5 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 수비를 마친 KT 우익수 안현민이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 간판타자 안현민이 선발 명단에서 제외됐다. 안현민은 전날 외야에서 커다란 수비 실수를 저질렀다.

KT는 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 5차전 격돌한다. KT는 시리즈 1승 3패로 몰렸다.

이강철 KT 감독이 과감한 결단을 내렸다. 핵심타자 안현민을 벤치에 앉혔다.

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안현민은 7일 4차전 1회말 수비 도중 뜬공을 놓쳤다. 2사 만루에서 우측에 공이 높이 떴다. 안현민은 낙구지점을 포착한 듯 했지만 펜스 근처에서 우왕좌왕했다. 공은 안현민 옆에 뚝 떨어졌다.

평범한 뜬공이 싹쓸이 3타점 2루타로 돌변했다.

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안현민은 이번 한국시리즈 4경기 타율 1할3푼3리, 공격력도 부진했다.

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KT는 최원준(지명타자)-장진혁(우익수)-김현수(1루수)-힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

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선발투수는 대니엘.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com