"성장하는 발판을 만들겠다." KIA 히트상품 PS 아쉬움 묻고 도쿄行. "중견수도 자신있다" [대전 인터뷰]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 2회말 박재현이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 박재현과 정준재가 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 박재현이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"아직 내가 부족하다는 것을 많이 느꼈다. 이번 대회에서 스스로 성장하는 발판을 만들어야 될 것 같다."

박재현은 올시즌 KIA 타이거즈의 최고 히트 상품이었다. 신인이었던 지난해엔 58경기서 타율 8푼1리(62타수 5안타)에 그쳤던 박재현은 올해는 132경기에 나가 타율 2할9푼3리(515타수 151안타) 19홈런 69타점 81득점을 올리며 톱타자로 맹활약했다.

그 결과 젊은 선수 위주인 아시안게임 대표팀과 APBC대표팀에도 뽑히게 됐다.

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LG 트윈스와 준플레이오프, 삼성 라이온즈와 플레이오프를 치르고 나흘의 휴식을 하고 대표팀에 온 박재현은 두차례 연습경기를 치르고 이제 도쿄로 향한다.

"플레이오프 끝난 뒤 결과가 아쉽긴 하지만 잊었다"는 박재현은 "혼자만의 시간을 가졌다. 침대에서 완전히 쉬어보기도 하고 야구장에 나와서 웨이트트레이닝도 하면서 시간을 보내고 대표팀에 합류했다"라고 했다.

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데뷔 첫 포스트시즌은 아쉬움이 컸다. 준PO 3경기에선 14타수 3안타로 타율 2할1푼4리에 그쳤고 1타점 4득점을 3삼진을 기록했다. 플레이오프에서도 타율 1할3푼6리(22타수 3안타)에 1타점 1도루 6삼진에 그쳤다.

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박재현은 "조급했던 것 같다"라고 되돌아봤다. "어떻게든 출루하고 싶은 의욕이 너무 앞섰던 것 같다. 그런데다 상대팀의 투구 패턴이 완전이 달라졌다. 그런데 조급해지니까 좋지 않았다"라고 했다.

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그래서 이번 대회에 참가하는 마음가짐은 단단하다. 박재현은 "아직 내가 부족하다는 것을 많이 느꼈다"라며 "이번 대회에서 스스로 성장하는 발판을 만들어야 될 것 같다"라고 마음을 다졌다.

팀에서는 주로 좌익수로 나갔는데 대표팀에선 중견수로 나갈 수도 있다. 박재현은 "어려움은 없을 것 같다. 좌익수 수비도 하면서 좋아졌다"라며 "자신감이 있다. 불안한데 할 수 있을까라는 생각을 하실 수도 있을텐데 그런 생각을 깨고 싶다"라고 말했다.

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대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com