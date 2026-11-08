'안현민 OUT 결단' 이강철 감독 → "방망이 믿고 썼는데 타율도.." [KS5 현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 위해 입장하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 간판타자 안현민이 선발 명단에서 제외됐다. 안현민은 전날 외야에서 커다란 수비 실수를 저질렀다.

KT는 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 5차전 격돌한다. KT는 시리즈 1승 3패로 몰렸다.

이강철 KT 감독이 과감한 결단을 내렸다. 핵심타자 안현민을 벤치에 앉혔다.

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안현민은 7일 4차전 1회말 수비 도중 뜬공을 놓쳤다. 2사 만루에서 우측에 공이 높이 떴다. 안현민은 낙구지점을 포착한 듯 했지만 펜스 근처에서 우왕좌왕했다. 공은 안현민 옆에 뚝 떨어졌다.

평범한 뜬공이 싹쓸이 3타점 2루타로 돌변했다.

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안현민은 이번 한국시리즈 4경기 타율 1할3푼3리, 공격력도 부진했다.

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KT는 최원준(지명타자)-장진혁(우익수)-김현수(1루수)-힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

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선발투수는 대니엘.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 아쉬운 수비를 보여준 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

◇이강철 감독과 일문일답

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안현민이 빠졌다

-타격감도 안 좋고 수비도 안 좋다. 기회 되면 대타 쓰겠다. 장진혁 페이스가 좋다.

전용주가 미출전 선수로 분류된 이유는

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-고관절이 막판에 안좋아졌다가 좋아져서 넣었는데 어제 보니까 안 좋은 것 같더라

고영표 소형준 투입 시기는

-상황을 보겠다.

뒤가 없는 상황인데 특별히 한 말이 있나

-오늘은 안 하고 어제 했다.

선발 라인업을 변경한 배경은.

-(안)현민이가 수비 약한 게 사실이다. 방망이 믿고 썼는데 타율도 한국시리즈에 낮다. 포스트시즌 전체적으로 수비에서 결정적인 미스가 나오면 넘어갔다. 그래도 우리 팀은 안현민이 3번을 치고 있어서 중심을 잘 잡아줬기 때문에 수비를 두 번째로 생각했다. 결정적으로 최원준 선수가 다치는 바람에 현민이가 수비에 나가면서 그렇게 됐다. 대신 장진혁이 좋은 모습 보여줬다. 오늘 대니엘 선발이고 삼성에 좌타자 많아서 수비 강화 겸, 타격감도 좋은 선수 내보낼 겸 결단 내렸다.

분위기 반전이 절실할텐데.

-과정이 어떻든 마지막에 이기면 좋겠죠. 결과가 이겨야 한다. 오늘 이겨야 내일이 있다. 지금 상황에선 고영표 소형준 휴식이 없어서 많이 써서 이기는 것 보다는 대니엘이 6이닝 이상 던지면서 승리공식으로 이겼으면 좋겠다. 그래야 내일도 모레도 전력 갖춰서 게임할 수 있다. 선수 부상 방지하면서. 대니엘 6이닝 던지고 가용한 불펜 던져주고. 고영표 쓸 수 있으면 쓰고 짧게 쓰면서 이겼으면 좋겠다. 준비 잘해서 모레 뵙겠습니다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com