"손가락 끊어져도 상관없다. 오늘이 마지막이 되지않게, 욕은 내가 먹겠다" 벼랑끝 김현수의 결연한 각오 [인터뷰]

KT 김현수. 김영록 기자

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회말 투수 교체 때 마운드에 모인 KT 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회말 1사 만루 김현수가 밀어내기 볼넷을 얻어내며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "오늘 어떻게든 반격의 물꼬를 터보겠다. 내 손가락이 끊어져도 상관없다. 수원으로 반드시 돌아가겠다."

1승3패 벼랑끝. KT 위즈 김현수가 단호한 각오를 전했다.

8일 대구에서 만난 김현수는 지난 한국시리즈 4경기에 대해 "우리가 야구를 못했고, 삼성이 잘했다"고 돌아봤다.

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그래도 김현수는 한국시리즈 1~4차전 2루타 하나, 홈런 하나 포함 타율 3할7푼5리(16타수 6안타) 4타점 2볼넷을 기록중이다. 역대 프로야구 포스트시즌 출장경기(110경기) 안타(111개) 타점(67개) 볼넷(53개) 1위의 기록이 빛난다. 하지만 동료들의 지원이 아쉽다.

지난 4차전 5회말, 김현수는 삼성 배찬승을 상대로 밀어내기 볼넷을 골라내며 4-7 추격을 이끌었다. 하지만 베테랑 김상수 허경민이 잇따라 범타에 그치며 이날 KT 최대의 기회가 허무하게 날아갔다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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경기 후 이강철 KT 감독의 기자회견에서도 '왜 5회말 대타를 쓰지 않았나'라는 송곳같은 질문이 나왔다. 이후 대타로 나온 김민혁이 추격의 홈런포를 쳤기에 피할 수 없는 일. 이강철 감독은 "생각이 많았다. 수비에서 류현인을 한번 더 살리려고 상수를 유격수로 보낸 상황이었다"고 돌아보며 "우리 선수들이 연습 할 땐 잘쳤다. 컨디션이 좋아보였는데 결과적으로 그렇게 된 것"이라고 해명했다.

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"반전의 물꼬를 트는게 제일 힘들다. 다 못한다면 나라도 물꼬를 한번 터보겠다. 젊은 선수들은 젊은 대로, 베테랑들은 베테랑대로 다들 긴장한 거 같다. 그런데 그런 건 변명이 안된다. 더 공격적으로 해야한다."

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김현수는 "나 혼자 잘하는건 의미 없다. 어떤 장면에서 아쉬웠는지 아마 각자가 생각하는 바가 있겠지만, 나는 없다. 지면 모두가 다 못한 거고, 이기면 다 같이 잘한 것"이라며 "오늘이 마지막이 되지 않도록 만드는게 지금 우리가 해야할 일"이라고 강조했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 1사 1루 김현수가 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

김현수는 "욕은 내가 다 먹겠다. 그러면 칭찬도 내가 받는 건가"라며 피식 웃었다. 이어 "오늘 꼭 이겨서 수원으로 가겠다. 다 힘들도 모두가 어렵다면 내가 1루에서 슬라이딩을 하든 땅을 기어가든해서 분위기 한번 살려보겠다"고 거듭 강조했다.

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"다들 준비 게을리한 선수 없다. 준비한 만큼 안나와서 많이 속상할 거다. 우리가 기세에서 밀리고 있다. 내 개인적인 생각이지만, 손가락 끊어져도, 부러져도 상관없다. 걸어다닐수만 있으면, 방망이 쥘수만 있으면 나가는게 맞다. 원래 궁지에 몰리면 강해진다. 뒤집는 모습 보여드리겠다."

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com