'6차전 그 이상을 본다' 선수들만 포기 안하면 충분히 가능한 뒤집기 기적 "고영표·소형준 최소 투입" 승부수[KS5]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]벼랑 끝에 몰린 KT 위즈 이강철 감독이 5차전을 앞두고 총력전을 선언했다.

무작정 모든 자원을 갈아 넣는 방식이 아닌, 시리즈를 6차전, 7차전까지 끌고 가 뒤집기 위한 가장 현실적이고 영리한 마운드 운용 플랜을 제시했다.

이강철 감독은 한국시리즈 5차전을 앞두고 취재진과 만나 "과정이야 어떻든 일단 이기는 게 가장 중요하다. 결과가 나와야 이길 수 있고, 이겨야 내일(6차전)이 있는 게 아니겠느냐"며 역전 우승을 향한 강한 집념을 드러냈다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 대니엘이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

이날 KT의 마운드 핵심 구상은 선발 데이비스 대니엘의 긴 이닝 소화다.

이 감독은 "고영표와 소형준을 무리하게 많이 써서 이기는 그림보다는, 대니엘이 6이닝 이상을 책임져주는 것이 최상"이라고 밝혔다.

선발이 중심을 잡아주고 불펜을 순차적으로 가동해야 투수들의 부상을 방지하는 동시에 불펜 과부하를 막을 수 있다는 계산이다. 이 감독은 "대니엘이 긴 이닝을 끌어주고, 고영표와 소형준은 꼭 필요한 상황에서 짧게 끊어 쓰며 이기는 것이 가장 좋다"라고 강조했다.

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KT는 현재 시리즈 성적 1승 3패로 배수의 진을 쳤다. 단 1경기만 더 내주면 시즌이 끝나는 상황이지만, 이강철 감독은 5차전 넘어 6차전 이후까지 바라보고 있다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회초 1사 만루 고영표가 류지혁을 병살로 처리한 김현수, 한승택의 수비에 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 선발 투구하는 KT 소형준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

고영표와 소형준이라는 두 핵심 카드를 5차전에서 효율적으로 아껴서 승리해야 수원 홈에서 펼쳐질 6차전 이후의 판세를 뒤집을 수 있기 때문이다.

사실 이날 5차전만 승리하면 분위기는 확 달라질 수 있다.

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지칠대로 지친 삼성도 깨어나는 90승 1위팀 KT 위즈에 대한 두려움이 없을 수 없기 때문이다. 가장 중요한 건 KT 위즈 선수들 스스로 포기하지 않는 마음이다.

이강철 감독은 "일단 오늘 경기를 반드시 잡고 6차전 그 이상으로 넘어가겠다"며 "오늘 경기 잘 치르고 모레 뵙겠다"며 6차전 성사를 다짐했다.

대니얼의 어깨에 시리즈 운명이 달린 가운데, 올시즌 최강팀으로 군림해온 KT 위즈가 위용을 되찾으며 대반격의 물꼬를 틀 수 있을까. 기적을 만드는 건 사렵탑의 다짐이 아닌 선수들의 의지다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com