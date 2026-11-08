'6차전 그 이상을 본다' 선수들만 포기 안하면 충분히 가능한 뒤집기 기적 "고영표·소형준 최소 투입" 승부수[KS5]

[대구=스포츠조선 정현석 기자]벼랑 끝에 몰린 KT 위즈 이강철 감독이 5차전을 앞두고 총력전을 선언했다.
무작정 모든 자원을 갈아 넣는 방식이 아닌, 시리즈를 6차전, 7차전까지 끌고 가 뒤집기 위한 가장 현실적이고 영리한 마운드 운용 플랜을 제시했다.
이강철 감독은 한국시리즈 5차전을 앞두고 취재진과 만나 "과정이야 어떻든 일단 이기는 게 가장 중요하다. 결과가 나와야 이길 수 있고, 이겨야 내일(6차전)이 있는 게 아니겠느냐"며 역전 우승을 향한 강한 집념을 드러냈다.
이날 KT의 마운드 핵심 구상은 선발 데이비스 대니엘의 긴 이닝 소화다.
이 감독은 "고영표와 소형준을 무리하게 많이 써서 이기는 그림보다는, 대니엘이 6이닝 이상을 책임져주는 것이 최상"이라고 밝혔다.
선발이 중심을 잡아주고 불펜을 순차적으로 가동해야 투수들의 부상을 방지하는 동시에 불펜 과부하를 막을 수 있다는 계산이다. 이 감독은 "대니엘이 긴 이닝을 끌어주고, 고영표와 소형준은 꼭 필요한 상황에서 짧게 끊어 쓰며 이기는 것이 가장 좋다"라고 강조했다.
KT는 현재 시리즈 성적 1승 3패로 배수의 진을 쳤다. 단 1경기만 더 내주면 시즌이 끝나는 상황이지만, 이강철 감독은 5차전 넘어 6차전 이후까지 바라보고 있다.
고영표와 소형준이라는 두 핵심 카드를 5차전에서 효율적으로 아껴서 승리해야 수원 홈에서 펼쳐질 6차전 이후의 판세를 뒤집을 수 있기 때문이다.
사실 이날 5차전만 승리하면 분위기는 확 달라질 수 있다.
지칠대로 지친 삼성도 깨어나는 90승 1위팀 KT 위즈에 대한 두려움이 없을 수 없기 때문이다. 가장 중요한 건 KT 위즈 선수들 스스로 포기하지 않는 마음이다.
이강철 감독은 "일단 오늘 경기를 반드시 잡고 6차전 그 이상으로 넘어가겠다"며 "오늘 경기 잘 치르고 모레 뵙겠다"며 6차전 성사를 다짐했다.
대니얼의 어깨에 시리즈 운명이 달린 가운데, 올시즌 최강팀으로 군림해온 KT 위즈가 위용을 되찾으며 대반격의 물꼬를 틀 수 있을까. 기적을 만드는 건 사렵탑의 다짐이 아닌 선수들의 의지다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com