"미친 선수 하나 있다" 캡틴 구자욱이 본 시리즈 MVP 후보는? 이제 단 한걸음 남았다 "우승하자 입에 달고 살았는데…" [인터뷰]

삼성 구자욱. 김영록 기자

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1사 1루 구자욱이 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 기뻐하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "1차전 0대8 때는 좀 힘들겠구나 생각했는데, 끈질기게 추격하지 않았나. 그때부터 뭔가 힘이 생겼다."

플레이오프 5차전 혈투를 치르고 올라온 한국시리즈, 1차전 패배 후 폭풍 3연승을 거두며 이제 우승까지 단 한걸음 남았다.

8일 대구에서 만난 삼성 라이온즈 구자욱은 "캠프 때부터 '우승하자' 입에 달고 살았는데, 그 힘이 여기까지 온 힘인 것 같다"고 돌아봤다.

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이어 "말의 무게라는게 진짜 있다. 우승이라는 단어가 마음에 새겨져있다. 지금 포기할 수 없는 힘이 거기서 나온다"고 돌아봤다.

구자욱은 이번 시리즈 타율 4할6푼7리(15타수 7안타) 5타점 3볼넷으로 팀을 이끌고 있다. 1차전 추격의 홈런, 3차전 승부를 결정짓는 2타점 3루타 등 클라이맥스를 장식했다.

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팀내에 힘들다고 말하는 사람이 한명도 없다. 전경기 등판한 불펜 이승민조차도 "힘이 난다"고 말할 정도다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 기뻐하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

구자욱은 "팀워크는 삼성이다. 선수단 분위기가 너무 돈독하다. 20살 차이나도 (최)형우 형, (강)민호 형이다. 눈치 안 본다"면서 "또 (김)헌곤이 형이 좋은 조언을 많이 해주신다. 베테랑의 중요성이 진짜 크다. 올해는 내가 할 일이 별로 없다"라고 거듭 강조했다.

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그렇다고 햄스트링 부상을 잊은 것은 아니다. 경기전 견고하게 보호대를 착용해 최대한 근육 가동범위를 좁힌다. 그러다보니 주루플레이도 불편할 수밖에 없다. 그는 "뛰는 모습이 보기 좋진 않은데, 최대한 다리에 무리가 가지 않게 뛰고 있다"고 강조했다.

이어 "이승민이 진짜 좋은 투수라는 걸 느낀다. 정규시즌 때도 어려운 상황에 많이 던졌는데, 그게 또 경험이 되서 지금 잘 던지는 것 아닐까. 활약상이야 미친 수준이고"라며 웃었다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

투수 쪽에서 이승민이라면, 타자는 박승규다. 이번 시리즈 홈런 포함 타율 5할(12타수 6안타) 1볼넷의 불방망이를 휘두르고 있다. 구자욱의 생각도 같다. '미친 선수' 이야기가 나오자 바로 박승규의 이름을 꺼냈다. "파이팅이 넘치고, 미래가 밝은 선수다. 너무 기특하다. 간이든 콩팥이든 떼주고 싶을 정도"라며 활짝 웃었다.

"밤새 대니엘 공 궤적에 대해 생각했다. 뭘 쳐야할지는 타석에서 보고 결정하겠다. 우리 선수들이 더 즐겁게, 신나게 뛰었으면 좋겠다. MVP? 그런 건 필요없다. 내가 받으면 박승규 주겠다. 오늘 끝나고 또 인터뷰하고 싶다."

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 구자욱과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com