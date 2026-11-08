'김하성 명단 포함' 초대형 경사! FA 시장 포지션별 주목할 선수 분류…유격수 선택지 적어 '호재'→일본 선수들 강세 여전

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]'MLB닷컴'이 이번 FA(자유계약선수) 시장에서 각 포지션별 최고의 선수들을 뽑았다. 한국의 유격수 김하성도 주목할 선수에 포함됐다.

MLB닷컴은 8일(한국시각) '올해 FA 시장 전체를 폭넓게 조망하며 180명이 넘는 선수를 5개 등급으로 분류했다'며 각 포지션에서 훌륭한 영입이 될 수 있는 선수들을 소개했다.

유격수 중에서 가장 뛰어나다고 평가받은 선수는 마우리시오 두반이었다. 김하성과 애틀랜타 브레이브스에서 지난 시즌을 함께한 유틸리티 플레이어다. 이번 FA 시장에서 유격수는 가장 선수층이 얇은 포지션으로 꼽힌다. 유틸리티인 두반이 최고의 유격수로 평가될 정도로 마땅한 선수가 없다. 두반은 지난 시즌 애틀랜타에서 총 153경기에 출전하며 주전으로 뛸 수 있는 능력을 보여줬다. 유격수 FA 선택지가 많지 않은 상황에서 두반은 흥미로운 영입 후보가 될 수 있다고 매체는 주장했다. 그 외 주목할 유격수로는 JP 크로포드와 김하성, 이사이아 카이너-팔레파가 언급됐다. 최악의 부진을 보인 김하성이지만, 이름이 거론되면서 오프시즌 새 팀을 찾을 수 있을 것이란 희망을 품게 됐다.

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일본 선수들에 대한 메이저리그의 기대는 여전했다. 3루수 자리에 사토 데루아키, 우익수에는 스즈키 세이야가 주목할 선수로 뽑혔다.

사토는 알렉 봄을 밀어냈다. 사토는 2025년 일본프로야구(NPB) 센트럴리그 MVP를 수상했고, 지난 시즌에는 리그 타격 3관왕까지 차지했다.

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스즈키는 지난 4시즌 동안 메이저리그에서 꾸준한 활약을 펼쳤다. 2026시즌 장타력이 다소 떨어졌음에도 높은 승리 기여도를 보이며, 수비에서도 여전히 좋은 모습을 유지하고 있다.

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이 밖에도 라이언 제퍼스(포수), 제이크 바우어스(1루수), 브랜든 로(2루수), 랜디 아로사레나(좌익수), 돌턴 바쇼(중견수), 작 피더슨(지명타자), 타릭 스쿠벌(좌완 선발), 마이클 킹(우완 선발), 아드리안 모레혼(좌완 불펜), 데이비드 베드나(우완 불펜)가 각 포지션별 가장 좋은 평가를 받은 선수였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com