'한화의 노시환' MLB 차기 행선지 추가 초대박! 마이애미·신시내티 언급…"훌륭한 장타력 갖췄어"→헛스윙+송구 능력은 '우려'

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]노시환이 또 한 번 일본 선수들과 함께 오프시즌 FA(자유계약선수) 시장에서 주목해야 할 선수 중 한 명으로 언급됐다.

'CBS 스포츠'는 8일(한국시각) '오타니 쇼헤이나 야마모토 요시노부 수준의 선수는 없지만, 이번 겨울에도 해외에는 주목할 만한 재능이 풍부하다'고 보도했다.

아시아 리그 출신 선수들은 메이저리그에 진출한 뒤 주전급으로 활약하는 경우가 많다. LA 다저스만 놓고 봐도 지난 시즌 일본프로야구(NPB)와 KBO 리그 출신 선수 총 4명을 기용했다. 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 김혜성이 그 주인공이다.

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29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

이번 오프시즌 메이저리그에 포스팅된 한국인 선수는 한화 이글스의 노시환이 유일하다. 그는 일본의 3루수 사토 데루아키, 우완 투수 다이라 가이마와 이토 히로키, 그리고 다카하시 고나, 대만의 쩡쥔웨와 함께 소개됐다.

CBS 스포츠는 노시환과 한화가 맺은 KBO 리그 역대 최고액의 계약을 우선 언급했다. 지난 2월 한화와 노시환은 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 이번 오프시즌 노시환은 메이저리그에 포스팅됐으며, 이곳에서 선수 생활을 마친 뒤에는 한화로 돌아가야 한다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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매체는 노시환의 유력 행선지로 마이애미 말린스와 피츠버그 파이리츠, 그리고 신시내티 레즈를 꼽았다. 지난 시즌 노시환은 KBO 리그에서 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505와 29홈런을 기록했다. 거포가 필요한 구단에게 적합한 선택으로 평가된다. 수비 능력과 헛스윙 비중이 높다는 점은 단점으로 꼽힌다.

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매체는 '노시환은 우타자로서 확실한 장타력을 갖췄으며 타석에서의 접근법도 훌륭하다'며 '다만 헛스윙이 많은 성향과 3루수로서의 송구 능력에 대해서는 우려가 있다'고 설명했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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당장은 사토와 다이라 같은 일본 선수들이 보다 주목 받고 있는 게 사실이다. 그러나 노시환의 메이저리그 진출이 어렵다고 단정하기는 이르다. 그만큼 이번 FA 시장 야수 후보에는 확실한 스타가 없다. 아시아 선수들 중에서도 사토를 제외하고는 완벽한 주전 자원이라고 분류하기는 애매하다. 노시환이 충분히 경쟁력을 갖출 수 있다는 이야기다.

매체는 '이번 겨울 국제 FA 시장에는 오타니나 야마모토와 같은 슈퍼스타급 선수는 없다'면서도 '하지만 2027년 메이저리그 로스터를 강화할 수 있는 흥미로운 선수들은 여럿 있다'고 분석했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com