다저스에 'FA 시장 최대어' 스쿠벌 굳이 필요 없다?…넘쳐나는 선발 뎁스→"다른 팀들이 더 절실"

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 FA(자유계약선수) 시장 최대어 타릭 스쿠벌 영입전이 치열할 것으로 예상되는 가운데 LA 다저스에게 그가 꼭 필요한지에 대해서는 여전히 의문이 있다.

'MLB닷컴'은 8일(한국시각) '스쿠벌이 다저스에 매우 잘 어울리는 선수였던 것은 사실이지만, 최정상급 선발투수는 다저스가 반드시 해결해야 하는 시급한 보강 과제라고 할 수는 없다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

스쿠벌이 모두가 원하는 선수임은 틀림없다. 그는 이번 오프시즌 FA 시장에 나온 다른 모든 선수보다 한 수 위에 있는 선수다. 아메리칸리그 사이영상 2회 수상자인 그는 FA 시장에서 역대 최고액 계약을 따낼 것으로 예상된다. 스쿠벌은 지난 시즌 26차례 선발 등판해 12승 7패, 평균자책점 2.72를 기록했다. 메이저리그 어느 팀이든 스쿠벌을 영입한다면 선발 로테이션은 더 강해질 것이다. 스쿠벌과 다저스 모두 재결합에 대한 관심을 공개적으로 직접 언급하지는 않았다. 다만 양측 모두 서로에 대해 긍정적인 평가를 내놓은 바 있다.

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그러나 다저스는 사실상 선발 로테이션의 뎁스가 넘쳐나는 팀이다. 40인 로스터에 포함된 선수만 살펴봐도 다저스에는 선발 로테이션을 구성할 수 있는 풍부한 선택지가 있다. 요시노부 야마모토, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 사사키 로키, 오타니 쇼헤이, 에밋 시언, 개빈 스톤, 저스틴 로블레스키, 랜던 낵 등이 대표적이다. 여기에 더해 크리스티안 사수에타, 애덤 세르위노스키, 잭슨 페리스 등 유망주들도 기대를 모으고 있다.

다저스가 스쿠벌을 영입해야 한다면 부상이나 선수들의 부진을 고려한 선택일 것으로 보인다. 스넬과 글래스나우는 지난 정규시즌을 합쳐 22차례 선발 등판하는 데 그쳤다. 오타니의 경우 포스트시즌까지 완전한 투타 겸업 선수로서의 역할을 유지할 수 있도록 각별한 관리가 필요하다. 따라서 스쿠벌 영입이 다저스에 반드시 필요한 보강은 아닐지라도, 팀에 상당한 안정감을 제공할 수 있다는 분석이 나온다. 특히 지난 시즌 선발 로테이션의 에이스이자 중심축이었던 야마모토의 부담을 덜어줄 수 있을 것으로 예상된다.

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매체는 '다른 팀들이 스쿠벌을 더 절실하게 필요로 할 수도 있지만 다저스 역시 그를 원하는 마음은 그에 못지않을 수 있다'며 '스쿠벌과 같은 수준의 선수를 영입할 기회는 자주 찾아오지 않는다. 다저스는 지난 트레이드 마감 시한에 그 기회를 붙잡았으며, 이번 오프시즌에도 다시 한번 같은 기회를 잡을 수 있을 것'이라고 예상했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com