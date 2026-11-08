'충격' 올스타 한 번 못한 일본인 선수가, FA 최대어라니...미국이 주목한다

AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 와, 미국도 주목하는 일본인 FA 타자.

이번 메이저리그 오프시즌 최대어는 단연 타릭 스쿠벌이다. 자타공인 현 시점 리그 최강 선발 자원이다. 그가 어떤 조건으로 어느 팀에 갈 지가 단연 최고 관심사다.

하지만 타자로 한정하면 누가 최대어라고 말하기 힘든 상황이다. 그런 가운데 미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 타자 중 최대어로 일본 출신 스즈키 세이야를 꼽아 눈길을 끈다.

Advertisement

스즈키는 시카고 컵스에서 5년간 뛰며 꾸준한 활약을 펼쳤다. 최고의 활약은 아니더라도, 팀에 알토란같은 역할을 해주며 없어서는 안 될 존재가 됐다. 올스타나 주요 수상을 한 적은 없지만, FA 시장에서 거액을 벌 가능성은 높다는 의미다.

Mandatory Credit 연합뉴스

스즈키는 올시즌 26홈런 86타점에 OPS 0.841을 기록했다. 또 올시즌 수비에서도 일취월장한 모습을 보이며 자신의 주가를 높였다. 또 그의 또 하나의 강점은 미국에 입성한 후 계속해서 개인 기록을 향상시키고 있다는 점이다. 2022년 데뷔 시즌 14개의 홈런이 올해 26개로 늘었다.

Advertisement

운도 좋다. 올시즌 FA 시장 주요 타자들은 거의 우타자다. 좌타자 희소성이 있다. 또 애런 저지, 오타니 쇼헤이, 후안 소토 같이 시장 관심을 독차지할 특A급 레벨 선수가 없는 것도 스즈키에는 호재다.

Advertisement

컵스는 스즈키에게 연장 계약을 제안했지만, 이를 마다하고 FA 시장에 나가 더 긴 계약을 체결할 가능성이 높아 보인다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com