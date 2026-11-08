'와투와 우승 영웅' 이대로 커리어 끝나나 "다시는 아시아 못 올 것"

윌머 폰트. 사진=타이강 호크스 공식 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]반가운 복귀였지만 다시는 아시아로 돌아오지 못하나. SSG 랜더스의 첫 우승을 함께했던 베네수엘라 출신 투수 윌머 폰트에 대해 대만 매체가 혹평을 내렸다.

폰트는 올 시즌 도중 대만프로야구(CPBL) 타이강 호크스에 대체 선수로 합류했었다. 2022시즌이 끝난 후 SSG와의 재계약이 불발되며 한국을 떠났고, 이후 미국에서 마이너 계약을 체결한 후 수술과 긴 재활 과정을 거쳤던 폰트다. 오른쪽 어깨 부상으로 인해 수술을 받았고, 회복하는데 거의 2년의 시간이 걸렸다.

하지만 복귀에 대한 의지가 굉장히 강력했던 것으로 보인다. 폰트는 2년간 포기하지 않고 재활을 해서 2025년 마운드에 복귀해 멕시코 리그에서 좋은 활약을 거뒀다.

Advertisement

CPBL 타이강이 베테랑 투수이자 경험이 많은 폰트를 영입한 것도 그가 아직 괜찮은 공을 던지고 있었기 때문이다. 그는 타이강 합류 이후 대만 매체들과의 인터뷰에서 "나는 메이저리그에 도전하고 싶었던 것이 아니다. SSG 구단이 내 어깨 부상을 우려해 재계약을 제안하지 않았다. 구단은 내게 재계약을 제안하지 않았지만 이후 보류 선수 명단에 포함시켰다"며 한국을 떠난 것이 자신의 의지는 아니었다고 이야기하기도 했다.

하지만 시즌 막바지에 보여준 폰트의 모습은 기대이하였다. 첫 2경기에서는 2연승을 기록했지만, 이후 2경기에서는 2연패를 했다. 4경기 성적은 평균자책점 5.73에 14탈삼진 5볼넷. 2연패를 하는 동안 11이닝 동안 무려 12실점을 했다. 대만 타자들이 어느정도 분석을 하고 들어온 이후에는 쉽게 공략했다는 뜻이다.

Advertisement

타이강에서 별다른 인상을 주지 못하고 시즌이 끝난 폰트는 다시 베네수엘라 윈터리그에 도전했다. 그는 현재 레오네스 델 카라카스 소속으로 뛰고 있다. 그러나 그가 다시 아시아리그에 오기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

Advertisement

대만 매체 'TSNA'는 폰트에 대해 "폰트는 올해 타이강에서 기대에 못미치는 모습을 보였다"면서 "올해 대만에서 성적이 좋지 않았다. 그는 베테랑 투수에 속하며, 앞으로 다시는 아시아 프로리그에서 모습을 보기는 어려울 것 같다"고 혹평을 남겼다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com