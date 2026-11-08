'봤지? 안현민 제외한 이유' 이강철 천지개벽 승부수 통했다! 권동진 안타 → 장진혁 희플, 대반격 '물꼬' 튼 선취점 [KS5 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 한승택이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회초 1사 2,3루 장진혁의 1타점 희생플라이때 3루주자 한승택이 홈을 밟고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회초 무사 1루 권동진이 안타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회초 무사 1루 권동진이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 한국시리즈 5차전, 벼랑 끝에서 꺼내든 KT 위즈의 승부수가 통했다.

KT는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 5차전 라인업에 평소와는 다른 변화를 줬다.

이날 KT는 최원준(지명타자) 장진혁(우익수) 김현수(1루) 힐리어드(중견수) 김민혁(좌익수) 류현인(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 임했다.

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손가락 부상중인 최원준은 지명타자로 나섰고, 빈공에 지난 초대형 수비 실수까지 범한 안현민이 라인업에서 제외됐다. 주장이자 중심타자인 장성우의 이름도 없다.

전날 홈런을 친 장진혁이 2번타자 우익수, 김민혁이 5번타자 좌익수로 배치됐다. 김현수가 3번을 맡았다. 2루에도 김상수 대신 류현인이, 유격수는 장준원 대신 권동진이 나섰다. 라인업 변화가 많지 않은 KT로선 천지개벽 수준의 변화다.

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이강철 감독의 과감한 선택은 일단 첫 효과를 봤다. KT는 0의 행진이 계속되던 3회초 천금의 선취점을 따냈다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 수비하는 KT 한승택 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

3회초 선두타자 한승택이 유격수 강습 안타로 출루했다. 실책으로 기록되진 않았지만, 타구가 삼성 유격수 이재현의 글러브에 맞고 옆으로 흐르는 아쉬운 실수였다.

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이어 권동진도 깔끔한 3유간 사이를 빠지는 깔끔한 안타로 화답했다.

한승택과 권동진 연속 안타로 무사 1,2루. 지체없이 최원준은 번트모션을 잡았고, 3루 땅볼로 처리했다.

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이어 등장한 장진혁이 깔끔한 중견수 희생플라이를 ??려 3루주자 한승택을 불러들이면서 선취점을 뽑았다. 다음타자 김현수도 날카로운 타구를 쳤지만, 투수 글러브에 그림처럼 빨려들어가는 바람에 후속타를 이어가지 못했다.

삼성은 3회말 곧바로 구자욱의 1타점 적시타로 1-1 동점을 만들었다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com