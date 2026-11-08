2014년, 마지막 우승 선배의 한마디, 장찬희 이재희 눈이 번쩍, '가을기적' 우연이 아니었다[KS5 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 구자욱과 장찬희의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]왕조 시절을 기억하는 베테랑의 따뜻한 한마디가 한국시리즈 중압감에 짓눌릴 뻔했던 영건들의 어깨를 가볍게 했다. 기적이 일어났고, 4차전을 승리했다. 3승1패, 이제 우승이 눈 앞이다. 삼성 라이온즈 외야수 김헌곤(38)의 묵직한 격려가 4차전 승리의 숨은 결정적 열쇠가 됐다.

삼성은 한국시리즈 4차전에서 19세 신인 선발 장찬희의 호투와 5회 1사 만루 위기 상황을 완벽히 제거한 이재희의 역투에 힘입어 귀중한 승리를 챙겼다. 데뷔 첫 포스트시즌 무대라는 엄청난 압박감을 이겨낸 두 영건의 활약 뒤에는 "부담은 선배들이 짊어지겠다"라는 김헌곤의 더그아웃 조언이 있었다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 투구하는 삼성 이재희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

한국시리즈 4차전 선발이라는 중책을 맡고 마운드에 오른 19세 신인 장찬희. 경기 전 기대와 우려가 교차하던 상황에서 베테랑 김헌곤은 "부담은 형들이 가질 테니 너는 지금 이 순간을 즐기기만 하면 된다"고 말해줬다.

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선배의 따뜻한 한마디는 신인 투수의 긴장감을 단번에 녹여냈다. 마운드에서 본인의 공을 마음껏 던진 장찬희는 4이닝 1실점이라는 기대를 뛰어넘는 피칭으로 10대5 승리의 기초를 다졌다.

진가는 5회말 1사 만루, 팀의 최대 위기 순간에 한 번 더 발휘됐다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 김헌곤이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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한국시리즈 첫 등판을 앞두고 긴장감이 최고조에 달했던 이재희에게 김헌곤은 묵직한 말로 어깨를 가볍게 해줬다.

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그는 "부담감은 형들이 가질 테니 너는 편하게 던져라. 잘 던지면 네가 잘 던진 거고, 못 던지면 그냥 팀이 진 거라고 생각하고 편하게 해라"라고 말했다.

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어린 후배에게 실패에 대한 공포를 완벽히 털어내 준 선배의 한마디. 마음의 짐을 내려놓고 마운드에 오른 이재희는 벼랑 끝 만루 위기를 탈출한 것은 물론, 2⅔이닝 동안 4개의 탈삼진을 솎아내며 무실점 완벽투를 펼쳤다. 이재희는 이날 4차전 데일리 MVP로 선정되는 영예를 안았다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

김헌곤이 후배들에게 이토록 든든한 버팀목이 되어준 이유는 삼성 라이온즈가'우승 이력'과 맞닿아 있다. 김헌곤 역시 4년 차였던 2014년, 삼성의 마지막 우승을 이끌었던 대선배들의 따뜻한 격려 속에서 가을야구의 중압감을 이겨냈던 기억을 간직하고 있었기 때문이다.

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김헌곤은 "나 역시 어린 시절 선배들이 이끌어주신 덕분에 멋도 모르고 우승할 수 있었다. 그때 받았던 마음을 후배들에게 전하고 싶었을 뿐"이라며 쑥스러워 했다.

선배가 궂을 일과 짐을 짊어지고, 후배는 거침없이 그라운드를 누빈다. 10년의 세월을 넘어 전해진 우승 DNA가 거침 없이 진격하는 삼성의 힘을 보여주고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com