내 뒤에서 걸어라! 3G 연속 첫 실점 → 곧바로 역전…대구의 마법? '또' 안뛴 디아즈 본헤드 묻혔다 [KS5 현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 2루 디아즈가 1타점 역전타를 치고 1루에 진출하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1,2루 김영웅이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈가 한국시리즈 3경기 연속 선취점을 내줬다. 하지만 밀리는 시간은 그리 길지 않았다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 KT 위즈와 한국시리즈 5차전을 치르고 있다. 3경기 연속 선취점을 내주고도 곧바로 뒤집는 저력을 과시했다.

이날 삼성은 김지찬(중견) 박승규(우익) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루) 최형우(좌익) 김영웅(3루) 이재현(유격) 류지혁(2루) 강민호(포수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 '푸른피의 에이스' 원태인.

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마지막 벼랑끝에 몰린 KT는 최원준(지명타자) 장진혁(우익) 김현수(1루) 힐리어드(중견) 김민혁(좌익) 류현인(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수)로 맞섰다. 선발은 외인 에이스 데이비스 대니엘.

삼성은 3회초 KT에게 선취점을 내줬다. 한승택-권동진의 연속 안타에 이은 최원준의 희생번트, 장진혁의 희생플라이로 교과서적인 1점이었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루 구자욱이 1타점 동점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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삼성은 곧바로 3회말 3점을 따내며 판을 뒤집었다. 1사 후 김지찬이 스트레이트 볼넷으로 출루했다. 박승규가 뜬공으로 물러났지만, 구자욱이 우익수 오른쪽에 떨어지는 1타점 2루타를 때려내 1-1 동점을 만들었다.

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이어 디아즈가 우측 펜스 상단을 직격하는 적시타를 때려 2-1로 승부를 뒤집었다. KT는 비디오 판독까지 걸었지만, 라인 카메라에는 정확히 폴대 안쪽 펜스에 맞고 떨어지는 모습이 정확히 잡혔다.

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다만 이 과정에서 디아즈의 본헤드 플레이가 나왔다. 디아즈는 홈런인줄 알고 타석에 가만히 서있었던 것. 뒤늦게 타구가 떨어진 뒤에야 뛰기 시작했지만, 그 큰 타구를 치고도 1루에 도착하는데 그쳤다.

하지만 삼성 타선의 계속된 폭발은 디아즈의 본헤드 플레이를 잊게 만들었다. 최형우의 1,2루간 안타, 김영웅의 중전 1타점 적시타가 이어지며 기어코 디아즈가 홈을 밟았기 때문.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 원태인이 3회말 2사 1,2루 김영웅의 적시타에 홈을 밟은 디아즈와 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

대니엘은 이재현을 삼진 처리하며 이닝을 끝냈지만, 이미 경기가 1-3으로 뒤집힌 뒤였다. KT는 4회말부터 곧바로 토종 에이스 고영표를 교체 투입했다.

이로써 삼성은 대구에서 열린 한국시리즈 3-4-5차전 모두 KT에게 선취점을 내준 뒤 해당 말공격에 곧바로 동점 이상을 만들고, 2이닝 안에 뒤집는 신기를 펼쳤다.

앞서 3차전 때는 KT가 1회초 김민혁의 2루타, 힐리어드의 2루타로 선취점을 뽑았다. 하지만 삼성이 1회말 곧바로 1사 1,2루에서 최형우의 1타점 적시타로 동점을 이뤘다. 이어진 1사 만루에서 류지혁의 병살타로 역전이 무산됐지만, 이어진 2회말 1사 만루에서 김성윤의 땅볼, 구자욱의 2타점 3루타로 승부를 뒤집었다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 2루. 디아즈가 1타점 적시타를 날렸다. 역전 득점에 성공한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

4차전 역시 KT가 1회초 장진혁의 솔로포로 선취점을 뽑았다. 하지만 KT는 1회말 2사 1,3루에서 디아즈의 적시타로 동점을 만든 뒤, 김영웅의 역전 적시타, 류지혁의 밀어내기 볼넷, 김도환의 3타점 2루타(안현민 수비 실수)를 묶어 대거 6득점, 승부를 뒤집었다.

이날까지 대구에서만 3경기 연속 선취점 허용 후 곧바로 뒤집기다. 정규시즌 90승으로 증명된 KT의 승리 플랜은 빠르게 선취점을 뽑은 뒤 강한 마운드로 지켜내면서 추가점을 뽑는 것. 하지만 이번 한국시리즈에서 삼성 상대로 번번이 실패하고 있다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com