'직구 148㎞ 나오면 뭘 하나' 제구 흔들린 대니엘, 3회만에 강판 → 고영표마저 무너졌다 [KS5 리포트]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 무사 1루 구자욱이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 간절히 바랐던 터닝포인트. 하지만 KT 위즈 데이비스 대니엘은 '빅게임 피처'가 되지 못했다. 결국 KT 벤치는 고영표의 조기투입을 결정했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크. KT 위즈와 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 5차전에 열리고 있다.

KT 대니엘은 시리즈 1승3패로 몰린 벼랑끝 처지에서 선발로 등판했다. 앞서 1차전에 선발등판, 6이닝 3실점으로 역투하며 팀의 유일한 승리투수가 됐던 그다. 이강철 KT 감독은 '쿠동원' 윌리엄 쿠에바스를 언급하며 대니엘이 팀의 진정한 에이스가 되길 기대했다. 경기전날 "이런 순간을 위해 준비해왔다. 한국시리즈는 4승을 해야 끝나는 승부"라며 의지를 다졌던 그다.

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현실은 그렇지 못했다. 대니엘은 이날 1회말 볼넷 하나, 2회말 안타 하나로 삼성 타선을 잘 막았고, 3회초 KT 타선이 선취점을 뽑았다. 하지만 대니엘은 3회 들어 집중타에 무너지며 3실점한 뒤 고영표로 교체됐다.

KT에겐 두고두고 악몽으로 남을 삼성의 '좌타라인'을 넘지 못했다. 1사 후 김지찬에게 스트레이트 볼넷을 내줬지만, 박승규를 중견수 뜬공으로 잘 잡아낼 때까진 나쁘지 않았다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 4회말 구원 등판한 KT 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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하지만 삼성 구자욱에게 우익선상 1타점 2루타를 허용한데 이어 디아즈에게 우측 펜스 상단을 때리는 1타점 적시타를 허용했다. 디아즈가 홈런인줄 알고 타구를 바라보다 1루까지만 가는 본헤드 플레이를 범했지만, 중요하지 않았다. 최형우-김영웅의 안타가 이어지며 삼성이 1점을 더 추가했다.

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이재현을 삼진으로 돌려세우며 이닝을 마무리지었지만, 대니엘에게 더 주어진 이닝은 없었다. KT 벤치는 고영표의 조기 출격을 결정했다. KT 입장에선 최후의 희망이었다.

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하지만 고영표마저 삼성의 좌타라인을 넘지 못했다. 4회는 3자범퇴로 깔끔하게 잘 막았지만, 5회 첫 타자 박승규의 땅볼 때 유격수 권동진의 실책이 시발점이었다.

현 시점 가장 부담스러운 타자 앞에서 나온 실책 주자. 천하의 고영표도 흔들렸다. 구자욱의 우전 안타로 무사 1,2루. 고영표는 디아즈를 3루 뜬공으로 잡아냈지만, 뚝 떨어지는 체인지업을 정확하게 걷어올린 최형우의 적시타가 절정이었다. 이렇게 1-4.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 KT 고영표 상대 1타점 기록한 삼성 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

다음타자 김영웅의 타구는 2루 쪽 애매하게 떠올랐지만, 다이빙캐치를 노린 KT 2루수 류현인의 글러브에 맞고 옆으로 흐른 사이 2루주자 구자욱이 홈으로 뛰어들었다.

이어 이재현의 좌익선상 2루타로 다시 1점, 류지혁의 고의사구에 이어 강민호의 2루쪽 병살타성 땅볼 때 다시 KT 내야진의 실책이 나오면서 삽시간에 5회말 전광판에는 '5'라는 숫자가 새겨졌다. 점수차는 1-8까지 벌어졌다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com