이게 50%라고? "160㎞ 던지겠는걸"…이글스 우완 최고 마무리 반등 시작됐다 [미야자키 현장]

8일 일본 미야자키 소켄구장에서 진행한 캠프에서 불펜 피칭을 하는 김서현. 미야자키=이종서 기자

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "몇 퍼센트야?"

한화 이글스의 '육성 맞춤형 1차 캠프'가 진행 중인 8일 일본 미야자키 소켄구장. 올 시즌을 마치고 류지현 감독이 새롭게 부임한 가운데 '마무리캠프'라는 말 대신 '1차 캠프'라는 말을 쓰면서 2027년 도약의 의지를 보였다.

새롭게 한화 투수코치로 합류한 김광삼 코치는 이날 김서현(21)의 피칭을 유심히 지켜봤다.

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포수 앞에는 고무줄로 스트라이크존이 만들어져 있었고, 네모 공간 안으로 피칭을 하는 불펜 피칭이 이어졌다.

김서현의 투구를 본 김 코치는 "몇 퍼센트야"라는 물었다. 힘차게 던진 공은 포수 미트에 빨려 들어갔다. 공을 본 김 코치의 감탄이 이어진 뒤였다.

김광삼 한화 이글스 투수코치. 사진제공=한화 이글스

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김서현은 "50% 입니다"라고 답을 했다. 김서현이 답을 들은 김 코치는 "내년에는 160㎞를 던지겠다"며 흡족한 미소를 지었다.

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김서현은 지난 시즌 말부터 힘겨운 시간을 보내왔다. 지난해 33세이브를 기록하면서 이글스 우완 투수 한 시즌 최다 세이브 기록을 세웠다. 그러나 시즌 막바지부터 조금씩 공이 맞아나가기 시작했고, 인천 SSG 랜더스전에서는 연달아 홈런을 맞으며 1위 추격을 멈추게 했다. 포스트시즌에서도 5경기에서 3⅔이닝 6실점으로 부진하는 등 눈물의 나날을 보냈다.

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올 시즌까지 여파가 이어졌다. 전반기 12경기에서 8이닝 12실점(11자책점)으로 부진했다. 이후 퓨처스리그에서 재정비를 하던 그는 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩에서 훈련을 하기도 했다.

돌아온 뒤에는 조금 안정을 찾았다. 18경기에서 2패 1세이브 평균자책점 4.50으로 전반기보다는 반등한 모습을 보여줬다.

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'류지현호'로 새로운 출발하는 한화에서 김서현의 '33세이브' 활약은 다시 찾아야 할 모습이다. 후반기 반등은 했지만, 제구에 조금 더 신경쓰면서 160㎞ 가까이 던졌던 구속이 다소 떨어졌다.

2027년을 준비하는 캠프에서 이전보다 확실히 자신감을 찾기 시작했다. 내년 시즌 기대를 품게 하기에 충분한 장면이었다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com