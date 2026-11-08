'LG 좌완' 4이닝 5K 무실점 막았는데…U-23 대표팀, 끝내기에 웃고 울었다 '日에 역전패'

사진제공=WBSC

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[스포츠조선 이종서 기자] 끝내기에 웃었던 한국이 끝내기에 아쉬움을 삼켰다.

이연수 감독이 이끄는 U-23 야구 국가대표팀이 8일(이하 한국시각) 니카라과 마나과의 소베라니아 국립경기장에서 열린 제6회 세계야구선수권대회 B조 오프닝라운드 2차전에서 일본과 연장 8회 승부치기 접전을 벌인 끝에 5대6으로 아쉽게 패했다. 전날 쿠바전 끝내기 승리로 상승세를 탔던 대표팀은 이날 패배로 오프닝라운드 1승 1패를 기록했다.

한국은 엄준현(기아 타이거즈·2루수)-(NC 다이노스·지명타자)-어준서(키움 히어로즈·유격수)-박한결(상무·좌익수)-김성우(상무·포수)-유민(한화 이글스·우익수)-양현종(키움 히어로즈·1루수)-강성우(상무·3루수)-김승주(한양대3·중견수) 순으로 타선을 꾸렸다.

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선발투수는 2026년 신인드래프트 2라운드로 지명된 박준성(LG 트윈스)이 마운드에 올랐다.

박준성은 4이닝 동안 안타 2개와 볼넷 1개만 내주며 일본 타선을 무실점으로 틀어막았다. 1·2·4회 연속 탈삼진을 솎아내는 등 68구 5탈삼진으로 위력적인 투구를 선보였다. 3회 중견수 김승주의 호수비와 4회 포수 김성우의 도루 저지가 더해지며 4이닝 무실점을 완성했다.

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팽팽한 투수전이 이어지던 중 한국은 6회초 1사 1, 2루에서 기회를 잡았다. 김건의 기습번트 시도가 포수 뜬공으로 무산됐지만 어준서 타석에서 폭투가 나왔고, 2사 2, 3루에서 어준서의 2타점 적시타가 터지며 2-0으로 달아났다. 그러나 6회말 수비에서 박지호(상무)가 솔로 홈런과 연속 안타를 내주며 1사 1, 3루 위기를 자초했고, 이어 등판한 최우석(NC 다이노스)이 희생플라이로 추가 실점을 내줘 2-2 동점을 허용했다. 한국은 정규이닝 마지막 공격인 7회에서도 1사 후 김성우의 안타, 2사 후 양현종의 볼넷으로 득점권 기회를 잡았으나 점수를 뽑지 못했다.

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7회말 수비에서는 볼넷 2개로 1사 1, 2루 위기에 몰렸지만, 구원 등판한 원종혁(한화 이글스)이 앞선 타석 홈런을 ??려냈던 마츠시마를 삼진으로 돌려세우며 승부를 연장 8회 승부치기로 끌고 갔다.

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8회초 한국은 엄준현의 2타점과 어준서의 1타점 적시타를 묶어 3점을 보태며 5-2로 달아났다. 하지만 이 리드는 오래가지 못했다. 8회말 원종혁이 첫 타자를 삼진으로 처리하고도 적시타와 보크, 또 한 번의 적시타를 내주며 5-5 동점을 허용했다. 이어 등판한 신상연(SSG 랜더스)이 볼넷으로 물러난 뒤 서준오(두산 베어스)가 끝내기 안타를 맞으며 경기가 끝났다.

박준성은 4이닝 무실점 5탈삼진으로 선발투수의 임무를 완벽히 해냈다. 어준서는 6회 2타점, 8회 1타점을 보태며 이날 홀로 3타점을 쓸어담았고, 엄준현도 8회 2타점 적시타로 힘을 보탰다. 김성우는 7회 공격에서 안타를 치고 4회 수비에서는 도루를 저지하는 등 공수에서 고르게 활약했으며, 김승주는 3회 호수비로 추가 실점 위기를 막아내는 등 궂은일을 도맡았다.

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한국은 9일 B조 3차전에서 베네수엘라와 맞붙는다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com