"연장전 준우승 하고, 자신감을 얻었습니다" KPGA 21세 첫 우승자, 도대체 무슨 말? [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] "너무나 아쉬웠던 준우승, 자신감을 얻었죠."

정재현2575(이하 정재현)이 2026 시즌 KPGA 투어 생애 첫 승 감격을 누렸다.

정재현은 8일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 막을 내린 투어챔피언십 in jeju 최종라운드에서 8언더파를 몰아쳤다. 4라운드 합계 13언더파를 기록, 2위 황재민을 3타차로 꺾고 생애 첫 우승을 차지했다.

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2005년생으로 2021~2022년 국가대표 상비군을 지낸 유망주였던 정재현은 2024 시즌 KPGA 투어에 데뷔했다. 하지만 한 시즌 만에 시드를 잃었고, 지난해 챌린지투어에서 우승을 하는 등 활약하며 올시즌 다시 1부 투어에 복귀했다.

지난주 렉서스 마스터즈가 너무 아쉬웠다. 4라운드 마지막 18번홀 짧은 버디 퍼트만 성공시키면 우승이었는데, 그 퍼트를 성공시키지 못하며 연장전에 갔고 우승 트로피를 배용준에게 넘겨줬다.

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하지만 그 아쉬움이 지속될 틈도 주지 않고, 정상의 자리에 섰다. 이번 대회 우승 상금은 원래 2억2000만원이었는데, 장유빈의 실격으로 인해 2억2448만9795원이 됐다. 렉서스 마스터즈 우승 상금 2억원보다 더 많은 상금을 거머쥐게 됐다. 또 이번 대회 우승으로 제네시스 포인트 8위로 시즌을 마감하게 됐다. 톱10 진입이다.

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다음은 우승 확정 후 정재현과의 일문일답.

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-첫 우승 소감은.

이런 큰 대회에서 우승했다는 게 믿기지 않는다. 초반 긴장을 많이 했는데, 티를 내지 않으려 노력했다. 캐디와 우리 플레이만 집중하자고 했다. 그러니 결과가 좋게 나온 것 같다.

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-필리핀에서 골프를 시작했다고 하는데.

아버지께서 골프를 좋아하신다. 필리핀에 있을 때 따라서 라운드를 나가고 하며 재미를 느꼈다. 내가 '골프를 하고 싶다'고 말씀드렸다. 필리핀에는 4살부터 12년 동안 있었다.

-부상 위기가 있었다는데.

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2024 시즌 전반기에 라운드를 하다 계단에서 넘어져 오른쪽 발목 인대를 크게 다쳤다. 하반기 어떻게든 치려 해봤지만 아파서 기권도 많이 했고 실력 발휘를 못했다.

-긴장했다지만 티가 안나던데.

원래는 긴장을 많이 안하는 편이라 생각하는데, 오늘은 아니더라. 골프 외에 최대한 다른 생각을 하려 했다. 어제 저녁에 먹은 메뉴, 그런 걸 캐디와 얘기했다.

사진제공=KPGA

-렉서스 마스터즈 18번홀 우승을 놓친 퍼트, 어떤 상황이었나.

라인을 봤고, 내가 본대로 공은 출발했다. 그런데 공이 생각했던대로 라인을 타지 않더라. 솔직히 정말 아쉬웠다. 그래도 끝이 아니기에 연장전을 준비했다. 많이 아쉽기는 했었다.

-그 준우승이 자신감이 됐다고 했는데.

올해 시즌 치르면서 톱10은 들어가는데, 최상위권 성적이 안 나오더라. 내 실력이 이정도인가 생각을 했는데, 연장전까지 가면서 '나도 충분히 우승 경쟁을 할 수 있는 선수구나'라고 깨닫고 자신감을 얻었다. 그래서 이번주 내 플레이만 하면 좋은 결과가 나올 거라 생각했다.

-마지막 18번홀 세컨드샷을 홀에 붙이고 어떤 생각을 하며 그린에 올라갔나.

'됐다'고 생각했다. 그리고 다른 생각은 안 나더라. 경기에 너무 몰입하고 있었다. 마지막 퍼트까지 끝까지 긴장을 놓치지 않았다.

-첫 우승 하고 해보고 싶었던 게 있었나.

어렸을 때 오래 많이 아팠었다. 상금을 받으면 내가 치료를 받았던 전남대병원에 상금 10%를 기부하겠다고 늘 생각하고 있었다. 그 기부부터 먼저 하겠다. 부모님과도 얘기를 했다.(웃음)

-첫 우승 하고 바로 쉬게 됐는데.

다음주 아시안투어 필리핀 오픈에 나간다. 궁금하다. 다음 주 어떤 플레이를 할 지. 마닐라에 있는 코스에서 시합이 열리는데 어렸을 때부터 연습했던 코스다. 마침 그 코스에서 대회가 열린다니 기대가 된다.

-어떤 선수가 되고 싶나.

늘 노력하는 선수로 인정받고 싶다. 그리고 내년에는 대상을 노려보고 싶다.

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com