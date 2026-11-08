[오피셜] 삼성 구자욱, 2026 한국시리즈 MVP → 라이온킹 후계자 정식 승계. 2015년 햇병아리가 11년 만에 '진정한 리더'로 [KS5]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 삼성 김지찬이 2타점 3루타를 날렸다. 득점 후 구자욱과 함께 환호하는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 한동훈] 삼성 라이온즈 구자욱이 2026 한국시리즈 MVP에 등극했다. 2015년 데뷔 시즌 이후 11년 만에 돌아온 한국시리즈 무대에서 구자욱은 '진정한 리더'가 됐다.

구자욱은 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 5차전 5타수 3안타 2득점 1타점 활약하며 우승에 앞장섰다. 삼성은 12대1로 대승, 시리즈 4승 1패로 우승했다. 선발투수 원태인이 5이닝 1실점 호투해 5차전 MVP를 받았다.

구자욱은 한국시리즈 5차전까지 20타수 10안타 1홈런 6타점, 타율 5할의 불방망이를 휘둘렀다.

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구자욱은 기자단 투포 97표 중 72표를 가져갔다. 박승규 19표, 원태인 2표, 이승민 2표, 강민호 1표, 후라도 1표가 나왔다.

구자욱은 1차전 0-8로 크게 뒤진 7회초 2점 홈런을 터뜨리며 삼성의 투지를 일깨웠다. 삼성은 1차전 7대8까지 물고 늘어진 뒤 2차전 3대2로 이겨 흐름을 뒤집었다. 삼성은 2차전부터 5차전까지 4연승으로 시리즈를 끝냈다. 구자욱은 매 경기 안타 포함 멀티 출루를 기록하며 공격을 이끌었다.

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구자욱은 햄스트링을 다쳐 전력질주가 불가능했다. 그야말로 투혼을 불살랐다. 0-1로 뒤진 3회말 2사 1루서 우익수 오른쪽을 꿰뚫는 적시 2루타를 폭발, 대역전의 발판을 마련했다. 3-1로 앞선 5회말에는 무사 1루서 빅이닝 도화선이 되는 안타를 뽑았다. 김영웅의 2-유간 내야 안타 때 구자욱은 완전하지 않은 다리로 3루를 돌아 홈까지 들어가는 간절함을 보여줬다.

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국민타자이자 삼성의 레전드 '라이온킹' 이승엽의 진정한 후계자가 됐다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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이승엽은 3차전 시구 후 후배들을 격려하며 "구자욱이 이제 라이온즈의 진정한 리더가 됐다. 저와 함께 뛰었을 땐 부족한 부분이 많았다. 지금은 팀을 이끌어가는 능력을 충분히 보여줬다. 이제 진정한 라이온즈 리더다. 생각보다 더 큰 선수가 됐다"고 뿌듯해 했다.

구자욱은 자신의 손으로 암흑기를 끊었다. 구자욱이 데뷔한 2015년 삼성 왕조가 막을 내렸다. 삼성은 2011년부터 2014년까지 통합우승, 2015년 정규리그까지 우승했다. 2015년 한국시리즈서 두산 베어스에 업셋을 당했다. 구자욱은 이 시리즈에서 4경기 타율 2할6푼7리를 기록, 1인분은 했지만 준우승을 지켜볼 수밖에 없었다. 2016년부터 2020년까지 5년 연속 가을야구 탈락. 2021년 플레이오프에 진출했지만 2전 전패. 2024년 한국시리즈는 부상으로 못 뛰면서 또 준우승을 지켜봤다. 작년은 플레이오프에서 탈락. 그리고 11년 만에 다시 오른 한국시리즈에서 직접 왕좌에 앉은 영웅이 됐다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com