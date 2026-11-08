'1패→4연승' 12년만에 삼성왕조가 재건됐다. 역대 촤다관중과 함께 만들어낸 투혼의 V9[KS5 리뷰]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]3회초 선취점을 내주고 0-1로 뒤진 3회말.

삼성은 김지찬의 볼넷으로 만든 2사 1루에서 구자욱이 KT 선발 대니엘의 몸쪽 높은 투심을 당겨 우익선상에 떨어뜨리며 1-1 동점을 만들었다. 디아즈가 오른쪽 담장 상단을 맞는 적시타로 2-1 역전. 최형우가 투스트라이크에서 바깥쪽 떨어지는 체인지업을 당겨 우전 적시타를 만들며 3-1. 투아웃 이후 클린업 트리오의 연속 3안타. 벼랑 끝 KT 위즈의 의지를 꺾는 놀라운 집중력이었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

삼성 라이온즈가 올시즌 가장 많은 관중을 기록한 열혈 홈팬들 앞에서 12년 만에 감격의 한국시리즈 우승 대업을 달성했다.

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삼성은 8일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12대1 대승을 거두며 시리즈 전적 4승1패로 한국시리즈 우승을 완성했다.

정규시즌을 2위로 마친 삼성은 플레이오프에서 KIA 타이거즈에 1패 후 5차전 혈투 끝에 3승2패로 한국시리즈에 진출했다. 체력과 전력 모두 열세로 꼽혔던 삼성은 1차전에서 8대7로 패하며 주춤했다. 하지만 0-8에서 7점을 추격하는 후반 대추격전으로 분위기를 끌어올리며 반전의 싸앗을 마련했다. 2차전 연장 12회 혈투 끝에 3대2로 승리하며 수원 원정 1승1패 목표를 달성한 삼성은 안방인 대구로 돌아오자 압도적 경기력으로 3연승을 달리며 시리즈를 끝냈다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,3루 김지찬의 3루타때 1루주자 강민호가 3루를 돌아 홈에서 세이프된 후 원태인과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

삼성은 10개 구단 역대 최초로 170만(171만7050명) 관중을 돌파하며 가장 뜨거운 홈팬의 사람을 받는 최고 인기구단으로 거듭났다. 평균 좌석점유율이 99.4%로 리그 전체 1위. 73경기 중 무려 59경기가 매진(매진율 80.8%)이란 압도적인 티켓 파워를 과시하며 한화 이글스 등을 제치고 리그 전체 1위를 기록했다.

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시즌을 2위로 마쳤지만 라이온즈파크의 만원 관중이 내뿜는 열기에 단기전에 힘을 불끈 낸 선수단이 화답하며 대업을 완수했다. 12년 만의 우승은 박진만 감독의 리더십, 프런트의 적재적소 지원, 선수단의 신구조화와 열혈 홈팬들이 함께 이뤄낸 쾌거였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 6회초 등판한 페덱이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

3승1패로 맞은 5차전. 수원으로 끌고갈 수 없다는 선수단의 의지가 강력했다.

0-1이던 3회 클린업트리오의 연속 3안타 집중력으로 3-1 역전에 성공한 삼성은 5회 KT의 마지막 승부수로 4회 투입된 고영표를 상대로 대거 8득점 하며 승부를 갈랐다.

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3-1로 팽팽한 긴장감 속 터져나온 KT 내야진 실책이 승부의 분수령이 됐다.

선두 박승규가 실책으로 출루한 뒤 구자욱의 안타로 1사 1,2루. 최형우가 고영표의 바깥쪽 떨어지는 체인지업을 무릎을 꿇고 2루수 키를 넘어 우익수 앞에 떨어지는 적시타를 날렸다. 4-1.

김영웅의 바운드 큰 타구가 슬라이딩한 2루수 글러브에 맞고 굴절되는 사이 2루주자 구자욱이 홈을 밟아 5-1. 이재현의 적시 2루타가 터졌고, 강민호의 2루땅볼 때 유격수 포구실책이 겹치면서 2명이 홈을 밟아 8-1이 됐다. 2사 1,3루에서 김지찬의 싹쓸이 3루타는 우승을 확정짓는 쐐기타였다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 고영표가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

선발로 돌아온 원태인이 5이닝 4안타 2볼넷 5탈삼진 1실점 역투로 우승을 확정짓는 가을야구 첫 선발승을 거뒀다. 11-1로 앞선 6회부터 삼성 벤치는 크리스 페덱(4이닝 무실점)을 투입하는 초강수로 우승을 확정지었다.

KT는 대니엘이 3이닝 만에 5안타 3실점으로 조기강판한데 이어 고영표까지 투입하는 승부수를 뛰웠지만, 실책 속에 1⅓이닝 만에 5안타 8실점(2자책)으로 집중력 있게 터진 삼성 타선을 막지 못하며 아쉬운 역전 우승을 헌납하고 말았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com