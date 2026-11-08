노시환 ML 도전 선언! 그런데 1순위 대체자가 캠프에 없다고? "100% 훈련량을…" [미야자키 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 박정현이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "조금 체크해보는 게 좋겠다 싶더라."

한화 이글스는 내년 시즌 '대형 전력 유출'을 앞두게 됐다. 'KBO리그 대표 거포'로 활약한 노시환(26)이 올 시즌을 마치고 메이저리그 도전을 선언했다.

2019년 입단한 노시환은 2023년 31홈런으로 '홈런왕'에 오르는 등 8시즌 동안 153개의 홈런을 때려냈다. 올 시즌에도 127경기에 출전해 타율 2할8푼3리 29홈런을 기록하며 타석에서의 존재감을 보여줬다.

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미국 현지의 의견은 반반으로 나뉘고 있다. 마이애미 말린스, 피츠버그 파이어리츠, 신시내티 레즈 등 구체적인 행선지가 거론되는 한편, 일각에서는 '한국으로 돌아갈 것'이라는 냉혹한 평가를 내리기도 했다.

류지현 한화 감독은 "일단 노시환이 빠진다, 안 빠진다는 생각하기 보다는 지금 준비할 수 있는 부분을 생각하겠다"고 말을 아꼈다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 노시환이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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일단 한화로서는 노시환이 떠날 경우도 대비해야하는 상황. 올 시즌 아시안게임으로 노시환이 빠졌을 당시 공백을 채웠던 선수는 박정현이었다.

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박정현은 2020년 신인드래프트 2차 8라운드(전체 78순위)로 한화에 입단했다. 2023년 시즌을 마치고 국군체육부대(상무)에 입단해 병역을 마친 박정현은 2025년 돌아온 뒤 올 시즌을 보냈다.

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79경기에 출전한 그는 타율 2할3푼 11홈런 OPS(장타율+출루율) 0.804으로 시즌을 마쳤다. 타율은 다소 낮았지만, 장타력에서 확실한 강점을 보였다. 또한 유격수 출신답게 수비 또한 좋았다.

내년 시즌 활약이 더욱 기대된 가운데 시즌을 마친 뒤 곧바로 미야자키 피닉스 교육리그에서 참가했다. 그러나 지난달 31일부터 미야자키에서 열린 육성 맞춤형 1차 캠프에는 이름을 올리지 못했다.

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류 감독은 "교육리그에서 뛰다가 꼬리뼈 쪽에 통증이 생겼다. 미야자키 캠프를 위해 조절을 해줬는데 통증이 이어지더라. 확인해보는 게 좋겠다고 생각해 한국으로 갔는데 이곳의 훈련량을 100% 정상으로 소화할 수 없을 것 같았다"라며 "12월부터 또 본인들이 준비를 해서 캠프를 해야하니 일본에는 오지 않기로 했다"고 설명했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com