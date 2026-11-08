패장 이강철 감독, 씁쓸한 자책 → "제가 대타 늦었다. 1차전 8-0 유지했으면.. 삼성 우승 축하한다" [일문일답]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 경기 지켜보는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 정규리그 우승팀 KT 위즈가 한국시리즈서 무기력하게 퇴장했다.

KT는 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 5차전서 1대12로 크게 패했다.

KT는 시리즈 1승 4패 준우승에 만족해야 했다. KT는 1차전 승리하며 기선을 제압했지만 2차전부터 충격적인 4연패를 당했다.

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삼성은 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 왕좌를 차지했다.

KT는 KBO리그 6번째로 업셋 우승의 희생양이 됐다. 벼랑 끝에 몰린 5차전에는 선발 대니엘 이후 고영표를 투입하는 초강수까지 뒀지만 통하지 않았다. 5회말 수비 때 선두타자 박승규 타석에 실책이 나오며 대량 실점 도화선이 됐다. 고영표가 1⅔이닝 8실점(2자책) 무너지면서 마지막 희망이 사라졌다.

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◇이강철 감독과 일문일답.

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시리즈 총평을 해주신다면

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-올 한해 고생 많으셨습니다. 초반에 참 좋은 성적으로 잘 왔다. 팀 창단 첫 90승과 10연승 기록도 세우면서 정규시즌 우승을 했다. 그런데 마지막에 우리다운 모습을 보여드리지 못했다. 유종의미 거두지 못해서 서운하지만 프런트 선수단 코칭스태프 고생 많았다. 너무 잘했다. 마지막은 삼성 라이온즈 우승 축하한다. 감사하다.

결과는 아쉽게 됐지만 느낀점은

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-이번 포스트시즌은 움직임이 늦었다. 대타 카드가 늦었다. 투수는 어쩔 수 없는 상황도 있었다. 1차전 8대0 유지하면 끝났으면 어땠을까 아쉬움이 있다. 대타 카드 등 제가 늦었다. 조금 아쉽다.

2차전이 마음에 남았을텐데?

-방금 말씀드렸듯이 8-0에서 삼성에 힘을 실어주면서 2차전도 힘겹게 갔다. 그래도 우리한테 찬스도 왔다. 가져올 수 있는 경기 끝내지 못한게 패인이라고 생각한다.

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외국인선수 차이 크지 않았나

-우리 팀이 토종 투수 나쁘지 않다고 생각한다. 감독 처음 시작할 때부터 토종 투수를 잘 만들어야 팀이 흔들리지 않는다는 생각을 가지고 있었다. 작년 한화도 그렇고 용병이 좌우하는 시즌이 돼가고 있다. 이번에도 볼넷이 많이 나왔다. 그런 것에 대해서 생각을 해보겠다. 우리나라 선발투수를 만들어 가야 한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com