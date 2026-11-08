삼성 구단주님! MVP 구자욱, LG 롤렉스 언급했다! → "LG는.. 2억이던가요?" [KS5 현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] '한국시리즈 MVP' 삼성 라이온즈 구자욱이 화끈한 수상 소감을 남겼다.

구자욱은 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 5차전 5타수 3안타 2득점 1타점 활약하며 우승에 앞장섰다. 삼성은 12대1로 대승, 시리즈 4승 1패로 우승했다.

구자욱은 시리즈 5경기 동안 23타석 20타수 10안타 타율 5할에 1홈런 6타점, OPS(출루율+장타율) 1.415의 미친 활약을 펼쳤다.

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구자욱은 기자단 투포 97표 중 72표를 가져갔다. 박승규 19표, 원태인 2표, 이승민 2표, 강민호 1표, 후라도 1표가 나왔다.

구자욱은 공식 기자회견서 구단이 어떤 선물을 줄지 기대가 크다고 솔직하게 말했다.

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구자욱은 "우승 보너스가 제일 많을 것이라는 이야기를 많이 들었다. 구단주님을 믿고 있다. 어느정도일지 설렌다"며 장난기 가득하게 말했다.

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2023년과 2025년 큰 화제가 됐전 LG 트윈스 한국시리즈 MVP 선물 고가의 명품 시계를 구자욱도 언급했다.

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구자욱은 "LG는 롤렉스였다. 2억 정도라던데"라며 부러워했다.

구자욱은 마침 이제 FA 자격을 갖췄다. 구자욱은 "팀 삼성 아닌가. MVP 최고로 잘 챙겨줄 것이라 믿는다"고 가식 없이 털어놨다.

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구자욱은 시즌 막바지에 부상을 당했는데 예상보다 빠르게 복귀했다.

구자욱은 "12주 진단을 받았다. 믿지 않았다. 할 수 있다는 생각이 간절했다. 호전 속도가 빨랐다. 트레이너 분들께서 하루하루 손으로 마사지를 해주셨다. 그 덕분에 오늘 같은 플레이를 할 수 있었다"며 트레이닝 파트에 크게 감사했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 1월부터 단 하나의 목표만 보고 달려왔다고 돌아봤다.

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구자욱은 "1월 스프링캠프 첫 미팅부터 시작이었다. 이승민 박승규 원태인 페덱 후라도 강민호 최형우 등 라이온즈 선수들 모두가 MVP다. 우리 모두가 포기하지 않는 힘이 있다"고 자랑스러워했다.

구자욱은 전력분석 파트와 박승규에게 MVP 공을 돌렸다.

구자욱은 "무라카미 코치님이 밤새 연구하고 노력하셨다. 그 분석이 내 생각과 또 일치했다. 믿음이 있어서 잘 칠 수 있었다. 너무 잘 맞아떨어졌다. 또 박승규가 앞에서 부담을 덜어줬다"고 고마워했다.

왕조 부활을 위해서는 갈 길이 멀다.

구자욱은 "앞으로 험난한길이 또 있을텐데 우리 선수들 능력 있다고 생각한다. 타고난 능력이 아니라 노력하는 능력을 가진 선수들 많다. 방심하면 안 된다. 오늘 하루만 잘 느끼고 내년 잘 생각을 해야되는 게 야구고 시즌이고 그렇다. 우리 모두 열심히 하면 다시 왕조 가능하다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com