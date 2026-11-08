"부러진 갈비뼈, 찢어진 옆구리" 이런 영화 같은 봄날이… 23년 만의 첫 우승반지, 2년 만에 바뀐 눈물의 의미 "규민이형 내년에 우승해"[삼성우승]

대구=스포츠조선 정현석 기자

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"아, 제 인생에도 이런 영화 같은 일이…"

샴페인 샤워를 한 강민호의 얼굴에는 눈물 흔적인지, 땀인지 모를 반짝임이 스쳤다. 목소리는 쉬었지만 얼굴에는 생기가 넘쳤다.

2004년 프로 데뷔 후 무려 23년의 기다림. KBO 리그 통산 최다 경기 출전 기록을 써 내려가면서도 단 한 번도 껴보지 못한 '한국시리즈 우승 반지'가 마침내 강민호(삼성 라이온즈)의 품에 찾아왔다.

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2년 전 광주에서 흘렸던 아쉬움의 눈물이 마침내 라이온즈 파크 열혈 홈팬들 앞에서 감격의 눈물로 바뀌는 순간이었다.

삼성 라이온즈가 2026 KBO 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 제압하고 시리즈 전적 4승 1패로 12년 만의 왕좌를 탈환했다. 옆구리가 찢어지고, 갈비뼈에 실금이 간 채로 가을야구 10경기를 소화한 강민호의 얼굴에는 감격과 만감이 교차했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

"실금 간 갈비뼈, 피 고인 옆구리" 말하지 못했던 부상 투혼

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이날 우승 스토리에는 강민호의 눈물겨운 '부상 투혼'이 새겨져 있었다.

강민호는 경기 후 인터뷰에서 "이제야 말할 수 있다"라며 그동안 꽁꽁 숨겨왔던 몸 상태를 털어놓았다.

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그는 "3차전 앞두고 방망이를 치다가 순간적으로 옆구리가 너무 아팠다. 4차전이 끝나고 와서 검사를 받았는데 갈비뼈에 실금이 가고 근육이 찢어져 피가 고여 있는 상태였다"고 털어놓았다.

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숨조차 쉬기 힘든 고통이었지만, 23년을 기다려온 우승의 기회를 눈앞에 두고 물러설 수는 없었다. 강민호는 아픈 몸을 이끌고 굳건히 안방을 지켰다.

그는 "그래도 잘 참아낸 보람이 있다. 힘이 떨어져 저쪽 불펜을 쳐다보던 선발 원태인에게 '투수 없으니 네가 버텨야 한다. 어차피 주도권은 우리에게 있으니 도망가지 말고 그냥 맞자'라고 격려했다. 내가 할 수 있는 최선에만 집중했다"고 말했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 강민호 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

"하늘 보며 무작정 걸었던 날들, 내 기도가 닿았다"

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강민호는 이번 가을야구 내내 혼자만의 시간을 가지며 간절하게 기도했다.

그는 "경기와 경기가 없는 쉬는 날마다 혼자 하늘을 보며 무작정 많이 걸었다. 걸으면서 내 기도가 하늘에 닿기를 바라고 또 바랐다. 정말 그만큼 간절했다"고 털어놓았다.

마지막 9회말, 마운드에 오른 크리스 페덱의 마지막 공이 강민호의 미트에 꽂히며 우승이 확정된 순간, 그는 모든 기억이 지워질 만큼 강렬한 전율을 느꼈다.

그는 "마지막 삼진 순간은 솔직히 기억도 안 난다. 자꾸 기억이 지워진다(웃음)"며 "페덱이 올라와 공을 받는 순간 '오늘 이기겠다'는 확신이 들었다. 베이징 올림픽 금메달 때보다 오늘이 비교도 안 될 만큼 더 좋다"며 환하게 웃었다. 첫번째 우승반지를 놓고 경쟁한 절친 선배 우규민을 껴안으며 "내년엔 형이 우승반지 끼라"고 위로를 남겼다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승이 확정되자 환호하는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

"돈 욕심 버리고 왕조 잇자" 캡틴·에이스 향한 뼈 있는 한마디

23년 만의 첫 우승을 달성하며 마침내 묵은 한을 풀었지만, 안방마님의 시선은 벌써 '삼성 왕조'의 구축에 향해 있다.

강민호는 대형 계약을 앞둔 팀의 기둥 구자욱과 원태인을 향해 특유의 유머러스하면서도 묵직한 한마디를 잊지 않았다.

강민호는 "이제 우승 보너스도 많이 받으니까 돈 욕심 좀 버리고, 내년에도 다 같이 힘을 합쳐서 '왕조 삼성'을 이어가는 데 일조했으면 좋겠다"며 두 후배가 반가워하지 않을 이야기(?)를 던졌다.

부러진 갈비뼈와 피 고인 옆구리를 참아내며 마침내 정상을 블로킹한 강민호의 간절했던 기도와 위대했던 부상 투혼.

2026년 가을, 그의 23년 야구 인생에 마침내 가장 눈부신 '영화 같은 봄날'이 찾아왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com