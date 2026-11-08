"FA 구자욱+원태인 잡을 수 있나요?" 박진만 감독이 직접 답했다 "푸른 피가 흐르는 선수들이라…" [KS5 승장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 박진만 감독과 함께 환호하는 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 박진만 감독이 헹가레를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "둘다 삼성(라이온즈)의 피가 흐르는 선수들이잖아요? 우승까지 했는데."

박진만 삼성 감독이 한국시리즈 우승의 기쁨을 만끽했다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 11대1로 대승, 2014년 이후 12년만에 한국시리즈 우승컵을 들어올렸다.

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경기 후 만난 박진만 감독은 "올시즌 뒤돌아보면 힘들었던 순간들이 많다. 한국시리즈까지 힘들게 올라왔는데, 우리 선수들의 우승을 향한 열망이 정말 컸던 덕분"이라고 돌아봤다.

선수 시절 우승반지만 6개(현대 유니콘스 4, 삼성 2)인 '반지의 제왕'이다. 하지만 감독으로선 첫 우승반지다. 지도자 생활 전체로 따지면 2016 SK 와이번스 수비코치로 시작한 이래 11년만이다.

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박진만 감독은 "이제 첫 우승이다. 선수일 때는 개인의 힘이 쌓여 팀플레이가 되고, 우승으로 이어진다는 느낌이었다. 감독이 되고나니 또 우리 선수들의 상황에 맞춰 분위기를 바꾸고 하는게 참 어렵더라. 투수교체도 생각이 많았다"면서 "선수 때랑 비교하면 감독으로서의 우승은 말로 표현할 수 없을 만큼 힘들었다. 그만큼 우리 선수들이 자랑스럽고, 대견하다"고 강조했다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

"선수를 그만두자마자 바로 코치 생활을 시작했는데, 코치와 선수 사이의 부분들을 1년1년 나름대로 준비하고 배워간 시간이었다. 감독이 된 뒤로도 아직까지 부족한 부분이 많지만, 준비를 잘한 덕분에 이렇게 우승까지 하게 됐다."

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이날 삼성은 선발 원태인이 5이닝 1실점으로 호투하자 6회부터는 크리스 페덱을 조기 투입해 승리를 확정짓는 모습.

이 같은 박진만 스타일의 '독한 야구'에 대해 박진만 감독은 "정규시즌에는 변칙을 거의 쓰지 않고 순리대로 운영을 했기 때문에 차이를 느끼는 분들이 많은 것 같다"면서 "2024년에도 한국시리즈를 했고, 작년에도 포스트시즌을 치르면서 배운 것들이 많다. 확실하게 분위기를 바꿔줄 땐 바꿔줘야하고, 또 그 흐름을 이어갈 수 있어야한다는 것"이라고 강조했다. "선수들이 잘 따라와준 덕분"이란 말도 잊지 않았다.

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"부상 선수들이 특히 고맙다. 강민호도 그렇고, 구자욱, 최형우도 골반이 안 좋은 상황인데 수비까지 소화했다.아픔을 안고 경기를 계속 출전하고 소화해준 선수들, 또 플레이오프 5경기-한국시리즈 4경기를 던져준 이승민도 정말 고맙다."

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 박진만 감독과 구자욱 등이 우승트로피를 들고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

박진만 감독은 이로써 삼성에서 선수와 감독 모두로 우승한 보기드문 주인공이 됐다. 그는 "아무래도 6자와 인연이 많은 것 같다. 10년 동안 뭘할지 모르겠지만, 10년 뒤를 또 기대하셔도 좋을 것"이라며 웃었다.

세리머니 과정에서 눈시울을 붉힌 것에 대해서는 "샴페인이 눈에 들어가서 너무 따가웠다. 조금 울컥하긴 했는데 울지 않고 참았다"며 미소지었다.

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결국 박진만 감독이 꼽은 시리즈의 키포인트는 2차전이었다.

"1차전 막판에 많이 따라간 덕분에 소득이 있었고, 2차전에서 만약 졌으면 우리가 4연패했을 것 같다. 어떻게든 수원에서 1승을 했고, 그 분위기를 대구로 가져왔고, 대구에서 후라도가 3차전을 잡아주면서 분위기가 확실히 넘어왔다. 덕분에 이렇게 우승까지 할 수 있었다."

2020년대 프로야구는 춘추전국시대다. 아직 2연속 우승이 한팀도 없다. 박진만 감독은 "장기레이스는 투수력이다. 내년이면 최지강, 이호성 같은 투수들이 복귀한다. 내년에 우리 불펜은 더 탄탄해질 것"이라며 "타선은 어느정도 기본이 돼있으니까, 충분히 2연패를 노릴만 하다"고 자부심을 드러냈다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

이를 위해서는 FA가 되는 구자욱과 원태인이 중요하다. 박진만 감독은 "오늘 여기 사장님(유정근 대표이사) 오셨으니 알아서 해주시지 않을까. 둘다 삼성 피가 흐르는 선수들이라서, 내년에도 삼성 유니폼을 입을 거라 생각한다"고 답했다.

2년전 박진만 감독에게 조언을 해줄 수 있다면 어떤 걸까. 그는 "냉정해져야한다. 이젠 그때랑 달리 지금은 확실히 냉철해진 덕분에 우승까지 할 수 있었다. (9회 페덱 대신 마지막 투수를 투입하지 않은 이유에 대해서도)냉철하다니까. 일부러 그림을 만들 생각은 없다"고 단언했다.

"우리 선수들이 잘할 수 있었던 홈 원정 모두 라이온즈 팬분들이 워낙 많이 찾아와주셔서, 응원 많이 해주시고 격려해주신 덕분에 마지막까지 집중할 수 있었다. 모든 선수들이 앞으로도 그렇게 할 수 있게 많은 응원부탁드린다. 감사하다."

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com