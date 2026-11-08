구자욱-원태인, '의리'로 남을 생각 없다 → 200억 스타트? 차라리 솔직해서 좋다. 남고 싶다는 뻔한 말 대신 "사장님 믿습니다"

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 캡틴 구자욱과 유정근 사장, 박진만 감독, 강민호, 원태인이 우승 트로피를 들어올리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "사장님 믿습니다."

남고 싶다는 뻔한 말 대신 솔직하게 말했다. 삼성 라이온즈 우승 주역 구자욱 원태인은 곧 FA 자격을 갖춘다. 그들은 감정에 호소하지 않고 확실한 우승프리미엄을 외쳤다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 5차전서 12대1로 이겼다. 삼성은 정규리그 2위 이후 플레이오프를 뚫고 한국시리즈 업셋 우승에 성공했다.

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구자욱과 원태인 활약이 눈부셨다. 구자욱은 5할 맹타를 휘두르며 한국시리즈 MVP를 차지했다. 원태인은 불펜과 선발을 오가며 헌신했다. 5차전 승리투수를 차지해 데일리 MVP를 수상했다.

이제 계산기를 두들길 시간이다. 삼성 투타의 기둥 두 선수가 동시에 FA로 풀린다. 둘 다 대구 출신 로컬보이에 원클럽맨 프랜차이즈 스타다. 삼성이 막대한 지출을 감수하더라도 빼앗기지 않을 것이라는 관측이 지배적이다.

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대선배 강민호는 우승 직후 이들에게 "함께 하자"고 잔류를 권했다. 강민호는 "우승했으니까 우승 보너스 많이 받을 것이다. 돈 욕심 버리고 내년에도 함께 하자"며 웃었다.

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구자욱은 "그건 그거다"라며 맞불을 놓았다.

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구자욱은 "보너스는 보너스다. 어느정도일지 설렌다. LG 트윈스는 한국시리즈 MVP 선물로 명품 시계를 줬다. 2억원 정도라고 안다. 팀 삼성이다. MVP 최고로 잘 챙겨줄 것이라 믿는다"고 투명하게 말했다.

FA는 다음 이야기다. 구자욱은 "그것 끝나면 협상 시작하겠다"며 장난기 가득하게 말했다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회초 2사 1,2루 원태인이 김현수를 내야땅볼로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,3루 김지찬의 3루타때 1루주자 강민호가 3루를 돌아 홈에서 세이프된 후 원태인과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

원태인도 마찬가지다. 원태인은 "이하 동문"이라며 맞장구를 쳤다.

원태인은 "진짜 우승만 하라고 하셨다. 믿고 있다. 언제 만나자고 하실지 궁금해진다. 그 시간이 빨리 왔으면 좋겠다"고 적나라한 기대감을 표출했다.

구단 고위층이 '우승만 하면' 무엇이든 들어주겠다고 말한 것으로 풀이된다.

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실력과 스타성 그리고 명분까지 모두 갖춘 두 선수다. 한화 이글스 노시환이 기준이 될 전망이다. 한화는 올해 초 노시환과 11년 최대 307억원 비FA 다년계약을 체결했다. 연평균 30억원 수준의 초대형 계약 규모가 예상된다. 아직 26세에 불과한 원태인이 10년 이상 초장기 계약을 맺는다면 노시환 기록을 경신할 수 있다. 구자욱은 33세로 6년 이상 계약이 가능할지가 관심사다. 대신 계약 기간을 줄이고 금액을 화끈하게 높이는 방법도 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com