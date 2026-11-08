"형 팀에 '금돼지' 있잖아" 돌아온 '금돼지'가 선사한 첫 우승반지, "5대9로 싸우는 줄… 온 몸 무너졌다. 한 달 재활각"

최형우의 행복미소. 대구=스포츠조선 정현석 기자

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"우승할 때마다 그냥 좋다고만 했는데, 이번 우승은 참 스토리가 많네요. 진짜 감동이 많은 우승입니다."

삼성에서 5번, KIA에서 2번, 7번째 우승반지. 이번 만큼은 좀 특별하다. 돌아온 '우승 청부사' 최형우(43)가 친정팀 삼성 라이온즈에 12년 만의 우승을 선사했다.

절친 후배 강민호의 23년 만의 첫 우승 소원도 풀어줬다. 소원을 빌면 이뤄주는 영험한 '금돼지'다.

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최형우의 행복미소, 대구=스포츠조선 정현석 기자

대구 삼성라이온즈파크(라팍) 개장 이후 첫 우승의 순간, 불혹이 훌쩍 넘은 노구(?)를 이끌고 온몸이 부서져라 뛴 최형우의 얼굴에는 만감과 깊은 울림이 교차했다.

삼성이 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 꺾고 12년 만에 왕좌에 복귀했다.

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감격의 세리머니를 모두 마친 최형우는 "다들 저희가 질 거라고 예상했고, 아픈 주전들이 너무 많아 솔직히 9명 대 5명으로 싸우는 기분이었다. 그럼에도 다 이겨내고 정상에 섰다는 것 자체가 감동"이라며 뭉클한 소감을 전했다.

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최형우는 지난해 FA 협상중이던 강민호에게 "반지 끼게 해 줄 테니 빨리 계약하라"며 우승을 약속했다. 그 약속은 2026년 가을 마침내 현실이 됐다.

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최형우는 "(강)민호가 고맙다고 하더라. 여담이지만 어제 민호가 (양)의지한테 연락이 왔다고 했다. 1승 남겨두고 간절하다고 하니까 의지가 '형 팀에 금돼지(우승 복덩이) 있잖아'라고 안심시켜 줬다더라"라며 웃었다. 이어 "솔직히 그런 '금돼지' 소리 들으면 좋죠"라며 자신이 힘을 보태 친정팀에 우승 반지를 안긴 기쁨을 감추지 않았다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 최형우 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

경기 중 강민호가 건넨 물을 받고도 표정 변화가 없었던 이유에 대해서는 "너무 힘들어서 웃을 힘도 없었다. 숨이 차서 죽을 것 같았다"라며 혀를 내둘렀다.

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이번 가을 부상 회복중이던 구자욱 대신 좌익수 수비까지 맡으며 투혼을 불태운 최형우는 현재 정상적인 몸 상태가 아니다. 갑작스레 많은 수비 이닝을 소화하며 구멍을 메운 탓에 온몸이 비명을 지르고 있다.

최형우는 "체력도 체력이지만, 지금 골반, 허리, 목 전부 다 아프다. 아픈 정도가 아니라 진짜 재활센터 가서 한 달 정도 치료받아야 할 정도로 몸이 다 주저앉았다. 아까 마지막에 자욱이가 3루까지 너무 잘 뛰길래 '그렇게 뛰면 수비도 나갈 수 있겠네'라고 뭐라 했다. 나보다 더 잘 뛰더라"며 웃었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

자신의 간청을 무시하고 과감하게 '최형우 좌익수' 카드를 밀어붙이며 타선의 힘을 극대화, 모두의 해피엔딩을 이끌어낸 사령탑 박진만 감독을 향한 고마움도 잊지 않았다.

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그는 "우승했으니 감독님께 감사하다. 제가 수비 나가는 동안 자욱이 자리도 만들고 MVP도 받았다. 다행히 제가 나간 8~9번 동안 어려운 타구가 안 와서 천만다행이었다"라며 너스레를 떨었다.

본인의 개인 기록에는 늘 손사래를 치던 최형우였지만 이날은 달랐다. 그는 "올 시즌의 최형우? 100점 줘도 되지 않을까? 진짜로. 이 나이에 1년 풀타임 다 뛰고, 시즌 때도 안 나가던 수비까지 9~10경기를 나갔다. 이건 진짜 보너스라도 더 받게 기사 강하게 내주셔야 한다(웃음). 정말 할 거 다 했다고 생각한다"며 농담을 섞어 이례적으로 구단에 강한 어필을 했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 최형우가 1타점 적시타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

끝으로 최형우는 12년을 기다려준 대구 팬들과 벼랑 끝 승부를 함께한 동료들에게 진심 어린 고마움을 전했다.

"노인네지만 그래도 우승시킬 자신은 있었는데, 이렇게 마지막에 팬들에게 우승을 보여드릴 수 있어 너무 기쁩니다. 우리가 했던 시간과 노력들이 보상받는 느낌입니다. 오늘 밤은 일단 실컷 놀고, 내일부터 치료받으러 가겠습니다."

정현석 기자 hschung@sportschosun.com