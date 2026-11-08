'창단 첫 90승' 역대 최강의 KT였는데…왜 가을에 이리도 힘없이 무너졌나 [KS결산]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 동료들 실책에 고개 떨구는 KT 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 8회 수비 도중 부상을 당한 KT 우규민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 만루 권동진이 강민호의 내야땅볼때 2루수 류현인의 송구를 받지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "큰 경기에는 미친 선수가 필요한데, 우린 미친 선수가 보이지 않는다."

한국시리즈 내내 이강철 KT 위즈 감독이 안타까워하며 되뇌인 말이다. KT의 한국시리즈를 단 한줄로 요약한 말이기도 하다.

창단 첫 90승, 5년만의 정규시즌 1위, 창단 첫 100만 관중 달성.

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2026 한국시리즈를 앞둔 KT 위즈는 자신감으로 가득했다. 삼성 라이온즈-KIA 타이거즈 누가 올라오든 이길 수 있다는 여유와 자부심으로 충만했다.

객관적 투타 전력에서 우위에 있다는 호평이 쏟아졌다. 5년만의 통합 우승, 이강철 감독 부임 이래 2번째 한국시리즈 우승이 눈앞으로 다가온듯 했다.

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삼성은 5차전까지 치르는 혈투 끝에 힘겹게 한국시리즈에 올라왔다. 핵심 선수 중 강민호는 복근, 구자욱은 햄스트링 부상으로 인해 정상 컨디션이 아니었다. 구자욱이 빠진 좌익수 자리를 책임지는 '42세' 최고령 노장 최형우의 체력도 우려대상이었다. 필승조 이승민은 플레이오프 5경기에 모두 등판했고, 선발 로테이션도 흐트러진 상태였다.

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하지만 현실은 냉혹했다. KT 위즈는 삼성 라이온즈에 시리즈 전적 1승4패로 무너졌다. 8-0으로 앞섰다 8-7로 따라잡힌 1차전의 불안감이 그대로 현실이 됐다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 승리 확정과 함께 환호하는 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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여기에 연장 12회 혈투 끝에 패한 2차전이 흐름의 분수령이었다. 대구에서 열린 3~5차전에선 제대로 힘도 못쓰고 무너졌다. 3차전 2회말 1-4, 4차전 1회말 1-6, 3차전 3회말 1-3로 초반 리드를 빼앗긴 이후 그대로 압도당하는 흐름의 연속이었다. 이렇다할 추격이나 반격의 모먼트도 제대로 보여주지 못한 무기력한 패배였다.

경기 후 KT 라커룸은 무거운 침묵에 잠겼다. 안현민 등 몇몇 선수들은 격앙된 감정에 눈물을 흘리기도 했다. 모두의 마음에 준비한 것의 반도 보여주지 못했다는 아쉬움과 속상함이 가득했다.

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분명 역대 최강의 KT였는데, 정작 한국시리즈 무대에서 허무하게 무너진 이유는 뭘까. 결과적으로 돌아보면, 정규시즌의 강점이 반대로 약점으로 작용한 모양새다.

한국시리즈를 앞두고 만난 김현수는 "우리팀의 강점은 베테랑이 많다는 것, 약점도 베테랑이 많다는 것"이라고 했다.

공수에서 기본 이상을 보장하고, 스스로 경기를 풀어나갈 줄 아는 선수들로 가득하다. 하지만 잔부상이 많고, 기세에서 밀릴 경우 이를 뒤집을만한 에너지가 부족했다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회 호수비를 펼친 KT 김상수와 하이파이브를 나누고 있는 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

KT의 최대 강점은 '안정감'이었다. 팀 최소 실책 3위(87개, 공동 1위 SSG-삼성 85개)의 수비, 허경민-장준원-김상수-김현수의 내야는 30대 베테랑들로 빈틈없이 꽉 짜여진 구성이 돋보인다. 힐리어드-최원준-안현민(김민혁)의 외야 역시 공수에서 큰 약점이 없다. 안방을 책임진 한승택의 투수리드와 강견도 인상적이었다. 이를 하나로 묶는 장성우-김현수의 확고한 리더십도 돋보였다.

이강철 감독은 5년전 첫 우승 당시의 멤버들에게도 각별한 애정을 보였다. 시즌 중 은퇴식을 치른 황재균의 경우 은퇴 경기에서 타자는 물론 수비에까지 세우는 배려를 보여줬다. 배정대-주권 등 당시에 비해 위상이 많이 떨어진 선수들에게도 "내겐 행운의 부적이다. 2군 보내면 화가 온다"며 1군에 머물게 했다.

이밖에도 1년 내내 1군 엔트리에 큰 변화를 주지 않았다. 베테랑들을 중심으로 안정된 전력을 유지했다. 주전 라인업 뿐만 아니라 주요 백업, 불펜투수들의 명단도 간혹 1~2명 정도 바뀌었을 뿐이다. 짧은 시간 부상공백을 메워줄 백업 선수들도 대부분 30대였다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 8회 대주자로 투입된 KT 배정대. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

이같은 기조는 한국시리즈에서도 계속됐다. 같은 값이면 노련한 선수, 5년전 함께 우승을 차지했던 베테랑에게 초점을 맞췄다.

상대의 예상을 뛰어넘는 돌파구가 돼줄 20대 젊은피 타자는 류현인-권동진 단 2명뿐. 두 선수 모두 군필 교타자다. 류현인과 권동진은 마지막 5차전에 보기드문 키스톤 콤비를 이뤘지만, 서로 생경한 이들은 실책과 수준 이하의 수비를 쏟아내며 KT의 자멸에 일조하고 말았다.

타격에서도 믿었던 류현인이 부진하자 기용할 만한 신선한 얼굴이 없었다. 대주자-대타로 높은 활용도와 에너지를 줄 수 있었던 외야수 유준규가 제외된 점이 두고두고 아쉬웠다.

외국인 선수 역시 안정감에 초점이 맞춰졌다. 홈런 2위(44홈런) 타점 1위(139개)를 차지한 샘 힐리어드가 예외일뿐, 데이비스 대니엘-로건 앨런 두 외국인 투수 또한 타팀처럼 강력한 구위로 찍어누르는 1선발 유형의 투수가 아니라 좋은 커맨드로 존 구석구석을 공략하는 제구형 투수들이다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 타격하는 KT 류현인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

유사시 고영표와 소형준이 1선발로 기용할 수 있다는 자신감의 발로라고도 볼수 있다. 하지만 강력한 직구를 구사하는 투수가 한명도 없이 비슷한 스타일의 투수들로 선발진이 꾸려진 결과, 그나마 잘 던졌던 대니엘과 고영표도 삼성 타선을 2번째 상대하는 경기에선 흐름을 끊어주긴 커녕 난타를 피하지 못했다.

추위도 이유가 될 수 있다. 잦은 우천취소에 폭염취소까지 더해지면서, 한국시리즈는 전경기 11월에 치러졌다. 정규시즌 164경기, 총 8팀이 겨루는 포스트시즌을 치르는 메이저리그는 진작에 월드시리즈가 끝난 뒤다.

피차 같은 조건이라곤 하지만, 예년 이맘때보다도 낮은 체감기온 1~2도 안팎의 추위는 결과적으로 베테랑들에게 치명적으로 작용한 모양새다.

마지막 경기를 마친 후 주장 장성우는 "고참이 많은 팀인데, 후배들이 잘할 수 있는 분위기를 만들어주지 못한 것 같아 미안하고 아쉽다. 어린 선수들이 오늘의 이 기분을 잊지 말고, 다음번에는 꼭 우승의 염원을 이루길 바란다"고 했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 구자욱이 헹가레를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com